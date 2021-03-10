Поразительное природное явление — мурмурация — наблюдается у некоторых живых существ. Такое поведение могут демонстрировать птицы, рыбы, насекомые и бактерии. Они могут сбиваться в стаи и перемещаться настолько слаженно, что кажется, будто перед нами единый организм.

От латинского murmuratio — бормотание, жужжание. Это именно тот звук, который издает стая, моментально перемещаясь по воздуху. Чаще всего это явление можно наблюдать осенью.

Ученые считают, что природой такое поведение заложено для выживания. Стая из птиц таким образом пытается защититься от нападения хищников, чтобы тем сложнее было выбрать подходящий момент для атаки. А постоянно меняющая в пространстве свой вид стая заставляет нападающих мешкаться и существенно усложняет охоту.

В галерее "Рамблера" — некоторые фотографии, которые демонстрируют это удивительное природное явление.