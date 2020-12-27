Компания Twitter развесила по городам США билборды с фразами пользователей про 2020 год. Ироничные твиты появились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии и Сан-Франциско.

По словам представителей компании, главная идея — показать, что люди смогли через юмор справиться с ужасами уходящего года: «Твитнуть сквозь боль». На эту тему на платформе было сделано более шести миллионов публикаций. Их писали как обычные люди, так и знаменитости. Например, американская поп-певица Дайон Уорвик

«Эти твиты связали и воодушевили нас, и мы надеемся, что люди присоединятся к нам в праздновании конца 2020 года», — сказал директор по маркетингу Twitter.

Билборды будут висеть в городах до конца года. «Рамблер» показывает некоторые из них.