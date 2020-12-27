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Модель отпугнула нападавшего в Нью-Йорке русской речью 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На модель Анну Лесун, ставшую в 2012 году победительницей конкурса "Мисс Екатеринбург", напал неизвестный мужчина. Девушка отпугнула его, ругаясь на русском. Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram.
По словам россиянки, это произошло, когда она гуляла с собакой в районе Сохо на западном Бродвее. К модели подошел молодой человек и попросил денег. После отказала он начал вести себя агрессивно, угрожая "пнуть собаку". Мужчина толкнул девушку кулаком, она оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском языке. Нападавший опешил от реакции модели и ушел.
Как рассказала Лесун, это был первый раз, когда на нее поднял руку мужчина. После инцидента она задумалась о прохождении курса самообороны.
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