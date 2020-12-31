«Все девочки снежинки, а мальчики клоуны»: Новый год в 90-е 

Сейчас дети на новогодних утренниках блистают разнообразными нарядами, изображающими сотни разных персонажей, от банальных ниндзя и пиратов, до героев вселенной Marvel и трансформеров. Но в 90-х годах всего этого великолепия не было и родители следовали советским традициям, вовсю эксплуатируя образы снежинок, зайчиков и гномов. Любой полет творческой мысли тут же натыкался на ограниченность ресурсов и отсутствие опыта, но были и те, кого это не останавливало.

Счастливыми могли себя считать те папы и мамы, у которых сохранились старые добрые новогодние костюмы эпохи СССР, которые было принято передавать по наследству.

Несмотря на то что жили в 90-х так же бедно, как и при СССР, совершенно очевидно, что костюмы стали более разнообразными и интересными. Что касается современных новогодних образов — то это отдельная тема для обсуждения.