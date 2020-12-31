Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

«Все девочки снежинки, а мальчики клоуны»: Новый год в 90-е 

BigPicture.ru 2 часа назад
Сейчас дети на новогодних утренниках блистают разнообразными нарядами, изображающими сотни разных персонажей, от банальных ниндзя и пиратов, до героев вселенной Marvel и трансформеров. Но в 90-х годах всего этого великолепия не было и родители следовали советским традициям, вовсю эксплуатируя образы снежинок, зайчиков и гномов. Любой полет творческой мысли тут же натыкался на ограниченность ресурсов и отсутствие опыта, но были и те, кого это не останавливало.
Счастливыми могли себя считать те папы и мамы, у которых сохранились старые добрые новогодние костюмы эпохи СССР, которые было принято передавать по наследству.
Несмотря на то что жили в 90-х так же бедно, как и при СССР, совершенно очевидно, что костюмы стали более разнообразными и интересными. Что касается современных новогодних образов — то это отдельная тема для обсуждения.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
BigPicture.ru: последние новости
20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения 20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения Какие запреты для женщин действовали в русской бане Какие запреты для женщин действовали в русской бане Секретная рюмка, баян Буденного и патефон: как встречали Новый год лидеры СССР Секретная рюмка, баян Буденного и патефон: как встречали Новый год лидеры СССР
Истории , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение