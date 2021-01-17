То, что родилось в Киеве как художественный эксперимент, продолжает обрастать количеством и популярностью. «Неапольский проект» Алексея Кондакова , в котором персонажи классических полотен вписаны в городской быт, пополняется новыми блестящими работами.

Украинский художник обзавёлся студией в Италии, чтобы создавать целую линию фотоколлажей. Там, на родине Ренессанса, Алексей Кондаков совмещает старинные мифические картины с фотографиями, изображающими современную итальянскую жизнь.

И хотя «Неапольский проект» базируется в Италии, Кондаков накладывает картины на фотографии и других европейских городов, в том числе Берлин и Лондон.