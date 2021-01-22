Что ели люди в Средние века каждый день 

Овощи были еще одним популярным продуктом после каш. Картофеля и томатов еще не было, зато главным блюдом стола была репа, которую ели в сыром или вареном виде, а также редька, брюква и капуста.

6/6 Овощи были еще одним популярным продуктом после каш. Картофеля и томатов еще не было, зато главным блюдом стола была репа, которую ели в сыром или вареном виде, а также редька, брюква и капуста.

Любимым средневековым напитком было пиво, которое варили из проросшего ячменя с добавлением хмеля. Пиво пили каждый день, примерно по 1,5 л. и считается, что люди Средневековья пили исключительно его, потому что оно было безопаснее, чем грязная вода из рек и колодцев. Однако это не совсем так.

5/6 Любимым средневековым напитком было пиво, которое варили из проросшего ячменя с добавлением хмеля. Пиво пили каждый день, примерно по 1,5 л. и считается, что люди Средневековья пили исключительно его, потому что оно было безопаснее, чем грязная вода из рек и колодцев. Однако это не совсем так.

Самыми распространенными фруктовыми культурами были яблоня и крыжовник. Груши, сливы, виноград и клубника начали появляться позднее. Сырые фрукты не считались слишком полезными, от них болел живот, так что перед употреблением их тушили и долго варили, а иногда и приправляли уксусом.

4/6 Самыми распространенными фруктовыми культурами были яблоня и крыжовник. Груши, сливы, виноград и клубника начали появляться позднее. Сырые фрукты не считались слишком полезными, от них болел живот, так что перед употреблением их тушили и долго варили, а иногда и приправляли уксусом.

В зимнее время, когда не хватало овощей и зелени, питались рыбой, иногда сырой или полусырой, но чаще вяленой, сушеной, копченой и соленой. Интересно, что во время поста мясо, вино и любые спиртные напитки были запрещены, но рыба под запрет не попадала.

3/6 В зимнее время, когда не хватало овощей и зелени, питались рыбой, иногда сырой или полусырой, но чаще вяленой, сушеной, копченой и соленой. Интересно, что во время поста мясо, вино и любые спиртные напитки были запрещены, но рыба под запрет не попадала.

Вот пример типичного блюда Средневековья: мясо зайца или кабана сначала обжаривали на открытом огне, а затем перекладывали в большое блюдо и добавляли лук и другие овощи.

2/6 Вот пример типичного блюда Средневековья: мясо зайца или кабана сначала обжаривали на открытом огне, а затем перекладывали в большое блюдо и добавляли лук и другие овощи.

Основными продуктами питания были мясо (в основном баранина и крупный рогатый скот) и тушеная капуста, приготовленная в горшках на открытом огне, а молочные продукты называли «белым мясом для бедных».

1/6 Основными продуктами питания были мясо (в основном баранина и крупный рогатый скот) и тушеная капуста, приготовленная в горшках на открытом огне, а молочные продукты называли «белым мясом для бедных».

У вас может возникнуть вопрос: откуда ученые могли узнать, что ели люди сотни лет назад?

У вас может возникнуть вопрос: откуда ученые могли узнать, что ели люди сотни лет назад? Ведь в Средние века только 10% мужчин и 1% женщин были грамотными, но и они ничего не писали о своем завтраке, обеде или ужине.

Чтобы узнать о приблизительном рационе Средневековья, исследователям пришлось изучить множество образцов старинной керамики, сохранившей остатки органических материалов, и при помощи молекулярных анализов выяснить, что же ели наши предки.

Основными продуктами питания были мясо (в основном баранина и крупный рогатый скот) и тушеная капуста, приготовленная в горшках на открытом огне, а молочные продукты называли «белым мясом для бедных».

Вот пример типичного блюда Средневековья: мясо зайца или кабана сначала обжаривали на открытом огне, а затем перекладывали в большое блюдо и добавляли лук и другие овощи. Иногда блюдо приправляли травами, засыпали ячменем (основной злак) и доводили до готовности в очаге. Звучит не так уж и плохо, не так ли?

Зерновые культуры

Главной пищей Средневековья были, конечно, зерновые, и возглавлял этот перечень хлеб. Пекли его 1−2 раза в неделю бездрожжевым способом в основном из ржаной муки.

На основе ржи также варили кисель, а из других зерновых культур делали каши: овсяную, гречишную (очень редко), ячменную или полбяную. Каши ели и в будни и в праздники, и простые крестьяне, и знать. И каши, и хлеб иногда делали из смеси зерновых, которые имелись под рукой, а другие крупы, например, бобы или горох, добавляли в любые блюда, чтобы сделать их более сытными. В средние века не было ни кукурузы, ни подсолнечника.

Сливочное масло

В странах Северной Европы с прохладным климатом сливочное масло можно было хранить долгое время. В Ирландии, например, его хранили оригинальным способом: в небольших бочках, которые притапливали в торфяных болотах. Без доступа кислорода масло могло не портиться много лет.

В Центральной Европе сливочное масло стало популярным только со второй половины XI века. Сначала оно входило в рацион крестьян, но через некоторое время вкус масла понравился и высшему обществу. Его начали употреблять во время Великого поста, т.к. оно было питательным и позволяло долгое время не чувствовать голода.

В Европе сливочное масло использовали в основном для бутербродов, а в других странах как соус к мясу или овощам. Ну, а скисшее молоко добавляли в супы (аналог современной сметаны).

Сливочное масло часто заливали в лампы вместо растительного.

Пиво и вино

Любимым средневековым напитком было пиво, которое варили из проросшего ячменя с добавлением хмеля.

Пиво пили каждый день, примерно по 1,5 л. и считается, что люди Средневековья пили исключительно его, потому что оно было безопаснее, чем грязная вода из рек и колодцев. Однако это не совсем так.

Есть множество доказательств, что люди пили и обычную воду, чистую прозрачную и холодную, из родников и ручьев. Есть упоминания, что галлы, например, предпочитали пить подслащенную воду, пропущенную через пчелиные соты, а в некоторых регионах из меда делали алкогольный напиток — медовуху.

Также встречаются упоминания фруктовых соков из яблок и яблочного сидра. А среди монахов был популярен тоник: в воду добавляли ревень, фенхель, семена сельдерея или можжевельника. Пили и горячие напитки, но их в основном употребляли в лечебных целях. Лекарством считалось теплое козье молоко и чаи из ячменя, ромашки или лаванды.

Мясо

Оленеводство было такой же важной отраслью, как животноводство в наше время. В средневековой Англии было множество лесопарков, в которых водилось огромное количество оленей и других диких животных.

Также в лесах охотились на кабанов, косуль, зубров и зайцев, а из птиц — на тетеревов, куропаток, глухарей и диких гусей и уток, по данным археологов, средневековый человек мог употреблять в пищу журавлей, сорок, ворон, грачей или цаплю.

Леса и парки принадлежали исключительно высшему классу, который мог там охотиться, но среди крестьян существовало немало браконьеров, которые убивали животных незаконным способом.

Доказательства были обнаружены уже в наше время при раскопках, датируемых XV веком. Животных убивали вне установленного зимнего сезона охоты, и, в надежде обойти закон, закапывали кости, чтобы избавиться от улик. Но все же простые люди употребляли мясо редко, в основном во время праздников.

Рыба

В зимнее время, когда не хватало овощей и зелени, питались рыбой, иногда сырой или полусырой, но чаще вяленой, сушеной, копченой и соленой.

Тем, кто жил у морского побережья, было проще, поэтому рыба была основным продуктом питания, а вдали от моря источником рыбы были реки и озера, где пищей бедняков была дешевая местная рыба.

Интересно, что во время поста мясо, вино и любые спиртные напитки были запрещены, но рыба под запрет не попадала. Есть ее было можно, поэтому некоторые животные и птицы были отнесены к классу рыб. Например, морские птицы, проводившие большую часть времени у воды, считались рыбой, а также бобры с чешуйчатыми хвостами, как у рыб, тоже считались разрешенной пищей.

Фастфуд

У малообеспеченных групп населения 60% рациона занимали углеводы: хлеб, лепешки и другие хлебобулочные изделия, так что концепция фастфуда восходит еще ко временам средневековья. Городским жителям, жившим в тяжелых условиях, приготовить себе домашний обед было почти невозможно. Печи в то время были очень опасными, поэтому городские жители забегали в какую-нибудь лавку, чтобы быстро перекусить.

В городах существовали районы с лавками и магазинчиками, которые, кстати, были открыты круглосуточно и без выходных. Здесь можно было купить самые разные продукты питания: пирожки, блинчики, вафли и многое другое. У средневековых пирогов было много начинки, а тесто выступало в роли контейнера, поэтому его обычно не съедали.

Пироги с начинками были очень популярны, потому что их можно было съесть сразу на бегу, но недобросовестные продавцы средневекового фастфуда быстро обнаружили, что в начинку для пирога можно спрятать какое угодно мясо. Нередки были случаи отравления, а позднее возникла знаменитая поговорка:

«Бог создал пищу, а дьявол повара».

Овощи

Овощи были еще одним популярным продуктом после каш. Картофеля и томатов еще не было, зато главным блюдом стола была репа, которую ели в сыром или вареном виде, а также редька, брюква и капуста.

Из гороха выпекали хлеб или добавляли в тушеное мясо, ели пастернак, шпинат, спаржу и одуванчики, и особенно любили лук, он считался полезным для мужской потенции и был обязательным овощем на любом празднике. Салаты и винегреты начали делать только в 15 веке.

Фрукты

Самыми распространенными фруктовыми культурами были яблоня и крыжовник. Груши, сливы, виноград и клубника начали появляться позднее.

Сырые фрукты не считались слишком полезными, от них болел живот, так что перед употреблением их тушили и долго варили, а иногда и приправляли уксусом. С апельсинами и лимонами европейцы познакомились лишь в позднем Средневековье. Из Египта пришел миндаль, а с востока начали везти изюм и финики.