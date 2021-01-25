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Любовь во время войны: 30 фото о том, как провожают и встречают солдат 

BigPicture.ru 3 часа назад
Времена меняются. Ничто не остается таким же, каким было раньше. Но, как вы можете заметить по приведенным ниже фотографиям, одна вещь остается прежней несмотря ни на что — это любовь.
Обычно, когда мы говорим кому-нибудь «До свидания!», мы уверены, что увидимся снова. Но люди, запечатленные на этих снимках, не обладали никакой уверенностью в том, что когда-нибудь смогут вновь увидеть своих любимых. И многие из них, к сожалению, так и не смогли. Однако какая радость захлестывала тех, кому было суждено вернуться домой с войны!
Эти фотографии — напоминание для всех нас о том, что жизнь коротка, поэтому не забывайте, пожалуйста, говорить своим близким, что вы их любите. Сделайте это прямо сегодня!
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