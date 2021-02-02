Самые забавные фото подглядывающих собак 

Любопытство собак не знает предела — особенно когда сунуть нос в происходящее вокруг в буквальном смысле нелегко.

Издание The Sun представило подборку самых забавных фотографий собак, которые подглядывают за происходящим вокруг, несмотря на препятствующие подглядыванию обстоятельства.

Просунуть морду через дырку в заборе легче легкого (хотя и здесь бывают трудности — на некоторых кадрах в подборке в забор едва просовывается нос животного), а вот протиснуться в сливное отверстие в балконе уже гораздо сложнее, даже если ты всего лишь крошечная болонка. Собаки показывают чудеса любопытства, пролезая через не до конца закрытые молнии на сумках, показываясь из багажного отделения автомобиля, виновато заглядывая в приоткрытую дверь.

Этих собак не остановит ничто.

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