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Самые дорогие фотографии из СССР 

BigPikcha.ru 6 часов назад
В 2013 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне была выставлена коллекция из 155 лотов с работами «подпольных» фотографов бывшего Советского Союза, позволяющими взглянуть на повседневную жизнь того времени. Всего было продано 34 лота коллекции, общая сумма продаж составила 313 250 фунтов стерлингов. Эти снимки были сделаны в период с 1959 по 2004 год, и они дают возможность заглянуть в ту эпоху нашей страны через объективы многих фотографов, которые работали вне поля зрения советского правительства.
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