Ещё
Далее:
Читайте также:

Сколько зарабатывают представители исчезающих профессий в Индии 

BigPicture.ru 55 минут назад
Фотограф Супранав Даш родился в Калькутте, но учился в Школе изобразительных искусств Нью-Йорка. Для своего дипломного проекта он вернулся на родину и запечатлел исчезающие профессии и касты Индии. Здесь до сих пор существуют такие экзотические ремесла, как уличный астролог, уличный чистильщик ушей, изготовитель ручных мельниц и рикша. Особенно эти фото любопытны тем, что Супранав указал доходы своих персонажей, и они не всегда предсказуемы.
Видео дня. Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
BigPicture.ru: последние новости
20 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы 20 фото, доказывающих, что кошки не созданы для зимы Странные природные явления, которые выглядят как колдовство Странные природные явления, которые выглядят как колдовство Когда животные — боги маскировки Когда животные — боги маскировки
Истории , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Самые необычные и опасные дороги в мире
06:57
Самые необычные и опасные дороги в мире
Места
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
00:56
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Люди
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
10:38
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
Безумный мир
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
Истории
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение