Сколько зарабатывают представители исчезающих профессий в Индии 

Фотограф Супранав Даш родился в Калькутте, но учился в Школе изобразительных искусств Нью-Йорка. Для своего дипломного проекта он вернулся на родину и запечатлел исчезающие профессии и касты Индии. Здесь до сих пор существуют такие экзотические ремесла, как уличный астролог, уличный чистильщик ушей, изготовитель ручных мельниц и рикша. Особенно эти фото любопытны тем, что Супранав указал доходы своих персонажей, и они не всегда предсказуемы.