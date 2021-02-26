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Пользователи Сети показали свои провалы в личных переписках 

Диана Товсепова 2 часа назад
С появлением социальных сетей вся наша жизнь ушла в онлайн. Мы общаемся с близкими, беседуем с друзьями и проводим рабочие встречи в Сети. Многие жалуются на бесчисленное количество мессенджеров и чатов в них. Конечно, в таком круговороте сообщений не трудно запутаться. Тем более, что одно неверное нажатие может сделать непоправимое или стать просто смешным провалом.
Так, пользователи Сети поделились своими случайными провалами в переписках. Кто-то ошибся буквой, а кто-то ошибся чатом. "Рамблер" разбирался в личных переписках, которые заслуживают особого внимания.
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