Пользователи Сети показали свои провалы в личных переписках 

С появлением социальных сетей вся наша жизнь ушла в онлайн. Мы общаемся с близкими, беседуем с друзьями и проводим рабочие встречи в Сети. Многие жалуются на бесчисленное количество мессенджеров и чатов в них. Конечно, в таком круговороте сообщений не трудно запутаться. Тем более, что одно неверное нажатие может сделать непоправимое или стать просто смешным провалом.

Так, пользователи Сети поделились своими случайными провалами в переписках. Кто-то ошибся буквой, а кто-то ошибся чатом. "Рамблер" разбирался в личных переписках, которые заслуживают особого внимания.