Лучшие стрит-снимки по версии независимых фотографов 

Искусство фотографии — это всегда больше, чем просто кадр. Одним снимком можно рассказать целую историю, передать эмоции и вызвать бурную ответную реакцию у наблюдателя или натолкнуть его на какие-то размышления.

Как и любой другой вид искусства фотография не стоит на месте, каждый из авторов всегда находится в творческом поиске и перманентно развивается. Кто-то для себя выбирает жанр репортажной съемки, другие уходят в фотографию архитектуры, третьи находят себя в портретной съемке, а другие отдают предпочтение фуд-фотографии. Но в этот раз мы рассмотрим кадры, на которых запечатлена живая уличная история.

Международное объединение независимых фотографов организовало конкурс на снимки в стиле стрит-арт. Лучшие кадры, которые отобрало экспертное жюри, мы собрали в галерее "Рамблера".