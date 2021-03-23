Сердце крокодила и радиация: как лечили мужское бессилие в разные эпохи

Хотя говорят, что современный образ жизни и стрессы убийственны для мужской потенции, проблемы такого рода были известны людям во все времена. Потеря мужской силы считалась катастрофой еще во времена Древнего Египта и уже тогда ее пытались лечить подручными средствами. История борьбы с импотенцией, насчитывающая много столетий, наполнена удивительными фактами и странными рецептурами.

1/7 История борьбы с импотенцией, насчитывающая много столетий, наполнена удивительными фактами и странными рецептурами. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Точный состав лекарств от мужского бессилия из Древнего Египта к нам не дошел, но известно, что чаще всего использовались мази, в состав которых входили ароматические масла и сердца молодых крокодилов. Фото: BigPicture.ru 3/7 В северных регионах России делали смесь из измельченного куриного сердца и оленьего жира, которой следовало «мазать срам». Нужно сказать, эти методы можно считать щадящими, по сравнению с некоторыми другими. Фото: BigPicture.ru 4/7 На рубеже 19 и 20 столетий в США и Европе работали сотни кабинетов «мужского здоровья», основным оборудованием которых был генератор. Процедура была нехитрой — электроды прикладывали к пенису или даже вставляли внутрь и подавали ток, в надежде «взбодрить» отказывающийся работать орган. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Едва наукой была открыта роль эндокринной системы, как медиков осенила идея лечить импотенцию половыми железами животных. Современник булгаковского профессора Преображенского, американский хирург-самозванец Джон Ромулус Бринкли начал трансплантировать пациентам тестикулы козла. Фото: BigPicture.ru 6/7 В 15 веке неизвестный автор опубликовал труд под названием «Краткий трактат о людях, которые, будучи пораженными чародейством, неспособны к сношению с женами». Избавиться от порчи можно было при помощи молитв и обрызгивания стен супружеской спальни свежей собачьей кровью. Фото: BigPicture.ru 7/7 Но самым радикальным способом борьбы с бичом сильной половины человечества было сжигание на костре. При этом сжигали не самого пациента, а ту, которая была назначена виновницей его полового бессилия. Фото: BigPicture.ru

Снадобья из экзотических животных

В древности, на берегах Нила, проблемы с потенцией хоть и считали проклятием богов, тем не менее на жертвоприношения и молитвы особо не полагались, а готовили сложные снадобья. Точный состав лекарств от мужского бессилия из Древнего Египта к нам не дошел, но известно, что чаще всего использовались мази, в состав которых входили ароматические масла и сердца молодых крокодилов.

В Древней Индии, на родине Камасутры, разбирались с мужской проблемой еще более необычным способом. Для мази, возвращающей утраченную силу, нужны были осиные жала. Чтобы приготовить снадобье, отважному фармацевту приходилось разорить не одно осиное гнездо, рискуя здоровьем и даже жизнью.

Использовались и другие дары природы животного происхождения. В Юго-Восточной Азии потенцию восстанавливали порошком из рога носорога, а в Китае был популярен отвар из тигровых пенисов. Кстати, эти средства востребованы на черном рынке и сейчас, несмотря на то, что за убийство тигра в КНР положена смертная казнь, а носороги в этом регионе были полностью истреблены еще столетия назад.

Куриное сердце и тушеные воробьи

На Руси с импотенцией, которую называли по-простому — «невстаниха», тоже боролись при помощи снадобий животного происхождения. До нас дошли рукописные рецепты начала 18 века с такими вот рекомендациями:

«У которого человека михир не встанет, и ты возьми оленьего мозгу из кости, изотри в воде и дай человеку пити. От того будет михир стояти».

Были и другие способы, например, в одной из губерний целители кормили мужчин блюдом из воробьев. Для его приготовления нужно было поймать 30 птиц и тушить их в горшке в печи, а потом за один присест все съесть.

В северных регионах России делали смесь из измельченного куриного сердца и оленьего жира, которой следовало «мазать срам». Нужно сказать, эти методы можно считать щадящими, по сравнению с некоторыми другими.

Электрошоковая терапия

Во второй половине 19 века, по мере того как росла популярность электричества, его все чаще использовали в медицине. Электрошоковая терапия считалась почти панацеей от заболеваний, так или иначе связанных с нервной системой. Разумеется, начали лечить током и импотенцию. На рубеже 19 и 20 столетий в США и Европе работали сотни кабинетов «мужского здоровья», основным оборудованием которых был генератор.

Процедура была нехитрой — электроды прикладывали к пенису или даже вставляли внутрь и подавали ток, в надежде «взбодрить» отказывающийся работать орган. Несложно было себе представить, какую гамму ощущений испытывал в момент разряда пациент, но что не сделаешь ради восстановления мужской силы.

Стрихнин

Примерно одновременно с электрошоковой терапией использовался и рискованный медикаментозный метод.

В 19 столетии был открыт стрихнин — смертоносный яд, содержащийся в растении чилибухе. В мизерных дозах он не убивал, а вызывал сильнейшее возбуждение нервной системы.

Сложно сказать, кому пришла в голову «тонизировать» половой орган стрихнином, но в аптеках массово появились разнообразные средства на основе растительного яда. В надежде излечиться, мужчины доводили себя препаратами до судорог и неизвестно, скольким несчастным такое «лечение» стоило жизни. Увы, стрихнин действовал кратковременно, а побочные эффекты от него были ужасными, поэтому мода на этот яд быстро прошла и уже в начале 20 века им начали травить грызунов.

Радиация

В 1898 году супруги Кюри совершили революционное открытие, изменившее мир — они обнаружили радий. Но о губительном действии радиации тогда не было известно, поэтому химический элемент начали активно применять в медицине и косметологии. Страдающие депрессиями и упадком сил могли приобрести таблетки Radione, гарантирующие взрывную энергию и ясность мысли, а желающие омолодиться могли купить крем для лица Tho-Radia и выглядеть на своих похоронах на все сто.

Сейчас отлично известно, как губительна радиация для потенции, но на рубеже столетий гениальные медики использовали для возвращения потенции ректальные суппозитории на основе радия. Конечно же, эрекцию они вернуть не могли, зато спустя время пациент осознавал, что ее отсутствие — не самая серьезная проблема со здоровьем.

Пересадка половых желез животных

Едва наукой была открыта роль эндокринной системы, как медиков осенила идея лечить импотенцию половыми железами животных. Современник булгаковского профессора Преображенского, американский хирург-самозванец Джон Ромулус Бринкли начал трансплантировать пациентам тестикулы козла.

В отличие от вполне успешного литературного героя из России, Бринкли был алчным шарлатаном, метод которого был основан на его собственных умозаключениях. Джон пустил слух, что его первый пациент, фермер Билл Штицвурф, полностью вернул потенцию и вскоре после операции впервые стал отцом. Такая реклама сработала и Бринкли стал делать трансплантации ежедневно, сдирая с пациентов по 750 долларов (10 тыс. долларов в наши дни). Конечно же, никакого положительного эффекта тестикулы животного дать не могли и просто болезненно отторгались организмом.

Позднее выяснилось, что диплом мошенник купил у таких же жуликов, а обреченные на неудачу операции сделали его богачом за считаные месяцы. После разоблачения Бринкли попал под суд и быстро лишился своего капитала.

Молитвы и собачья кровь

В 15 веке неизвестный автор опубликовал научный труд под названием «Краткий трактат о людях, которые, будучи пораженными чародейством, неспособны к сношению с женами». Это была инструкция к действию, рассказывающая, что нужно делать, если мужчина перестал радовать в постели. Разумеется, во всем была виновата наведенная чародеями порча, а избавиться от нее можно было при помощи молитв и обрызгивания стен супружеской спальни свежей собачьей кровью. Окропление помещение позволяло блокировать злые чары и вернуть потенцию супругу.

Сожжение на костре

Но самым радикальным способом борьбы с бичом сильной половины человечества было сжигание на костре. При этом сжигали не самого пациента, а ту, которая была назначена виновницей его полового бессилия. В основе сомнительной методики лежали труды богослова и философа 13 столетия Фомы Аквинского , который утверждал, что импотенцию вызывает всевозможная нечисть.