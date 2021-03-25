Послевоенная Великобритания в фотографиях Тарстона Хопкинса

В отличие от большинства фотографов того времени, Хопкинс мало снимал на средний формат. Во время службы в фотоподразделении Королевских военно-воздушных сил он приобрел немецкую камеру Leica, которую использовал до конца карьеры. После демобилизации поступил в лондонское агентство Cam­era Press, а в 1950 м пришел в знаменитый журнал Pic­ture Post. Pic­ture Post, основанный венгерским иммигрантом Штефаном Лорантом в 1938 году, в 1940–50 е считался выразителем «британского образа жизни». В журнале публиковались иллюстрированные репортажи на злободневные темы. Тираж превышал миллион экземпляров. Тарстона Хопкинса приняли в Pic­ture Post после того, как он прислал в редакцию подготовленный им фиктивный номер журнала с собственными текстами и фотографиями.