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Послевоенная Великобритания в фотографиях Тарстона Хопкинса

BigPicture.ru
4 часа назад
28 октября 2014 года на 102 м году жизни скончался британский фотограф Тарстон Хопкинс. Его фотокарьера длилась всего десять лет, но за это время он успел сделать снимки (доступно около 800), ставшие гордостью мирового фотоархива. Тарстон Хопкинс учился в Брайтонском колледже искусств по классу рисования. Иллюстрировал книги своего отца, Роберта Хопкинса, автора историй о привидениях и биографий английских писателей: Оскара Уайльда, Герберта Уэллса и Редьярда Киплинга. Зарабатывал на жизнь, рисуя рамки для портретов короля Эдуарда VII, и после его отречения 10 декабря 1936 года остался без дела. Занялся фотографией
10 ноября 1956 года. Ребенок спит в ливерпульских трущобах. 88 тысяч таких домов считались непригодными для проживания.
1/10 10 ноября 1956 года. Ребенок спит в ливерпульских трущобах. 88 тысяч таких домов считались непригодными для проживания.
Фото: Тарстон Хопкинс
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12 февраля 1955 года. Студенты в Манчестерском университете.
2/10 12 февраля 1955 года. Студенты в Манчестерском университете.
Фото: Тарстон Хопкинс
Сентябрь 1953 года. Дети играют с фотокамерой Хопкинса.
3/10 Сентябрь 1953 года. Дети играют с фотокамерой Хопкинса.
Фото: Тарстон Хопкинс
29 января 1955 года. Режиссер Альфред Хичкок возле здания Британского музея в Лондоне.
4/10 29 января 1955 года. Режиссер Альфред Хичкок возле здания Британского музея в Лондоне.
Фото: Тарстон Хопкинс
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7 августа 1954 года. Девушки наблюдают за коровами из фургона.
5/10 7 августа 1954 года. Девушки наблюдают за коровами из фургона.
Фото: Тарстон Хопкинс
16 августа 1952 года. Парижанка в соломенной шляпе.
6/10 16 августа 1952 года. Парижанка в соломенной шляпе.
Фото: Тарстон Хопкинс
1953 год. Участница конкурса красоты Holiday Girl Beauty Джуди Данлоп в галерее King’s library Британского музея.
7/10 1953 год. Участница конкурса красоты Holiday Girl Beauty Джуди Данлоп в галерее King’s library Британского музея.
Фото: Тарстон Хопкинс
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1957 год. Торговля ношеной обувью на улице Ливерпуля.
8/10 1957 год. Торговля ношеной обувью на улице Ливерпуля.
Фото: Тарстон Хопкинс
Август 1952 года. Мужчина с собакой на пляже Параджи недалеко от итальянского туристического городка Портофино.
9/10 Август 1952 года. Мужчина с собакой на пляже Параджи недалеко от итальянского туристического городка Портофино.
Фото: Тарстон Хопкинс
Июнь 1953 года. Жители лондонского района Фулем празднуют коронацию Елизаветы II.
10/10 Июнь 1953 года. Жители лондонского района Фулем празднуют коронацию Елизаветы II.
Фото: Тарстон Хопкинс
В отличие от большинства фотографов того времени, Хопкинс мало снимал на средний формат. Во время службы в фотоподразделении Королевских военно-воздушных сил он приобрел немецкую камеру Leica, которую использовал до конца карьеры. После демобилизации поступил в лондонское агентство Cam­era Press, а в 1950 м пришел в знаменитый журнал Pic­ture Post. Pic­ture Post, основанный венгерским иммигрантом Штефаном Лорантом в 1938 году, в 1940–50 е считался выразителем «британского образа жизни». В журнале публиковались иллюстрированные репортажи на злободневные темы. Тираж превышал миллион экземпляров. Тарстона Хопкинса приняли в Pic­ture Post после того, как он прислал в редакцию подготовленный им фиктивный номер журнала с собственными текстами и фотографиями.
Одна из первых работ Хопкинса для Pic­ture Post — репортаж «Коты Лондона» об одичавших животных, которых много расплодилось после войны. Получил большую известность и его социальный репортаж о детских играх на улице. Pic­ture Post закрылся в 1957 году. Фотоархив журнала был продан ВВС, а теперь принадлежит Get­ty Images. В 1960 е Хопкинс стал одним из самых успешных рекламных фотографов в Великобритании. Последние десятилетия жизни он посвятил преподаванию и живописи.
Истории,Фото,Оскар Уайльд,Герберт Уэллс,
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