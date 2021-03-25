Послевоенная Великобритания в фотографиях Тарстона Хопкинса

28 октября 2014 года на 102 м году жизни скончался британский фотограф Тарстон Хопкинс. Его фотокарьера длилась всего десять лет, но за это время он успел сделать снимки (доступно около 800), ставшие гордостью мирового фотоархива. Тарстон Хопкинс учился в Брайтонском колледже искусств по классу рисования. Иллюстрировал книги своего отца, Роберта Хопкинса, автора историй о привидениях и биографий английских писателей: Оскара Уайльда
, Герберта Уэллса
и Редьярда Киплинга. Зарабатывал на жизнь, рисуя рамки для портретов короля Эдуарда VII, и после его отречения 10 декабря 1936 года остался без дела. Занялся фотографией