В поисках волшебства: как празднуют день рождения Будды

В рамках цикла, посвященного путешествию по Тибету, мы продолжаем рассказывать вам о самом загадочном месте на Земле. Этот выпуск посвящен празднованию дня рождения Будды в городе Гьяндзе.

1/9 В рамках цикла, посвященного путешествию по Тибету, мы продолжаем рассказывать вам о самом загадочном месте на Земле. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Этот выпуск посвящен празднованию дня рождения Будды в городе Гьяндзе. Фото: BigPicture.ru 3/9 Гьяндзе, следующий город на нашем пути, находится в 90 километрах от Шигадзе (в сторону Лхасы). Фото: BigPicture.ru 4/9 Высота над уровнем моря — почти 4000 метров. Через Гьяндзе пролегает «Дорога дружбы», соединяющая Лхасу и Катманду. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Это небольшой районный город со спокойным укладом жизни. Этот город еще можно назвать тибетским. Фото: BigPicture.ru 6/9 В Гьяндзе, как и повсюду в Тибете, тоже живут китайцы. Фото: BigPicture.ru 7/9 Их дома можно довольно просто отличить от тех, в которых живут тибетцы. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 На крыше тибетских домов всегда стоит Древо жизни (хотя в этом районе оно больше напоминает куст или веник). Фото: BigPicture.ru 9/9 На китайских домах ничего такого нет. Фото: BigPicture.ru

Гьяндзе, следующий город на нашем пути, находится в 90 километрах от Шигадзе (в сторону Лхасы). Высота над уровнем моря — почти 4000 метров. Через Гьяндзе пролегает «Дорога дружбы», соединяющая Лхасу и Катманду.

Это небольшой районный город со спокойным укладом жизни. Этот город еще можно назвать тибетским.

В Гьяндзе, как и повсюду в Тибете, тоже живут китайцы. Их дома можно довольно просто отличить от тех, в которых живут тибетцы. На крыше тибетских домов всегда стоит Древо жизни (хотя в этом районе оно больше напоминает куст или веник). На китайских домах ничего такого нет.

Здесь всего две достопримечательности. Первая — городской «дзонг» (крепость). В 1904 году защитники города героически отражали атаки превосходящих британских войск в течение 2 недель, и крепость так и осталась неприступной. Немного поразмыслив, мы решили, что тоже не будем «покорять» ее, слишком уж круты склоны, на которых она расположена.

Вместо этого мы направились в другое интересное место — монастырь Пелкор Чодэ. Найти дорогу к монастырю оказалось несложно — туда уже стекались местные жители, чтобы отметить праздник Сага Дава — день рождения Будды Шакьямуни.

Тибетцы не упускают возможности между делом покрутить молитвенный барабан «кхор», в котором закрыты мантры. Вращать барабанчик нужно по часовой стрелке, чтобы мантры двигались в правильном направлении. На пути к монастырю есть несколько магазинчиков, где можно купить воду, чипсы и т.д. Или просто посидеть на лавочке возле входа.

Торговля идет не только в магазинах. Кто-то продает свои товары прямо у дороги. Наконец мы добрались до монастыря и вместе с вездесущими тибетскими бабушками прошли за ограду. Надо сказать, что тибетские бабушки очень круты и не стоит стоять у них на пути, особенно в такие знаменательные дни.

Монастырь был основан в 1418 году и сейчас принадлежит школе Гелуг. Хотя на его территории есть и здание школы Сакья. На сегодняшний день в монастыре живет около сотни монахов, а в лучшие времена их насчитывалось до трех тысяч. Несмотря на раннее утро, посетителей было уже довольно много. Хотя до основных церемоний праздника оставалось несколько часов, посетители заранее старались занять удобные места.

Священный праздник Сага Дава длится целый лунный месяц, однако его апогей приходится на полнолуние. Мы должны были приехать в этот город только после обеда, но решили изменить маршрут, чтобы попасть на празднование. В этот день должны были состояться танцы лам и огненное подношение буддам. Монахи уже готовили для него специальный постамент, насыпая цветным песком мандалу. «Обижали» духи в основном пожилых людей. Это и понятно — молодым проще справиться с напастями самостоятельно, а вот старичкам нужно помочь. Мы тоже были все белые и счастливые и потом долго отмывались в гостинице от муки! Духи сделали последний круг и стали раздавать тем, кого обижали, специальные шелковые шарфы «хадак». В Тибете это знак высшего уважения и почтения.