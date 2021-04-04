Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Малоизвестные фотографии великих событий прошлого

BigPicture.ru
3 часа назад
От радости освобожденных евреев до негодования индейца, увидевшего железную дорогу, — эти снимки расскажут о том, о чем история «умалчивает».
Штаб-квартира Бенито Муссолини и итальянской фашистской партии, 1934 год.
1/8 Штаб-квартира Бенито Муссолини и итальянской фашистской партии, 1934 год.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Первые пассажиры первого нью-йоркского метро, 1904 год.
2/8 Первые пассажиры первого нью-йоркского метро, 1904 год.
Фото: BigPicture.ru
Девять монархов на одной фотографии.
3/8 Девять монархов на одной фотографии.
Фото: BigPicture.ru
Коренной житель Америки смотрит вниз на только что построенный участок трансконтинентальной железной дороги, Невада, примерно 1868 год.
4/8 Коренной житель Америки смотрит вниз на только что построенный участок трансконтинентальной железной дороги, Невада, примерно 1868 год.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Такую «коровью» обувь носили американские самогонщики времен сухого закона, чтобы полиция не могла вычислить их по следам, 1922 год.
5/8 Такую «коровью» обувь носили американские самогонщики времен сухого закона, чтобы полиция не могла вычислить их по следам, 1922 год.
Фото: BigPicture.ru
«Снимай этот номер и убирайся!» — кричал организатор марафона Джоки Сэм, когда заметил женщину среди бегунов.
6/8 «Снимай этот номер и убирайся!» — кричал организатор марафона Джоки Сэм, когда заметил женщину среди бегунов.
Фото: BigPicture.ru
Пленные евреи увидели солдат союзников и поняли, что свободны, апрель 1945 года.
7/8 Пленные евреи увидели солдат союзников и поняли, что свободны, апрель 1945 года.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Русским крестьянам проводят электричество, 1920 год.
8/8 Русским крестьянам проводят электричество, 1920 год.
Фото: BigPicture.ru
В истории было немало великих событий, некоторые из которых стали известны только благодаря изобретению такого полезного приспособления, как фотоаппарат. Спустя десятки (и почти даже сотни) лет мы — современники своей эпохи — можем смотреть на снимки, пришедшие к нам из далекой (казалось бы) истории, и удивляться, улыбаться, сочувствовать и радоваться вместе с людьми, запечатленными на них. Предлагаем вам посмотреть на довольно редкие фотографии, сделанные в разные моменты в разных местах в прошлом.
Истории,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители