Малоизвестные фотографии великих событий прошлого

В истории было немало великих событий, некоторые из которых стали известны только благодаря изобретению такого полезного приспособления, как фотоаппарат. Спустя десятки (и почти даже сотни) лет мы — современники своей эпохи — можем смотреть на снимки, пришедшие к нам из далекой (казалось бы) истории, и удивляться, улыбаться, сочувствовать и радоваться вместе с людьми, запечатленными на них. Предлагаем вам посмотреть на довольно редкие фотографии, сделанные в разные моменты в разных местах в прошлом.