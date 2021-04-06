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Самые нелепые случаи и провалы во время видеоконференций на удаленке

BigPicture.ru
2 часа назад
Проводить рабочие встречи и совещания, сидя дома в карантине, непривычно и не слишком удобно. Да, не повезло им!
"Мой босс решил повеселиться, превратив себя в картошку, но не смог отключить функцию, и до конца совещания так и остался картошкой".
1/7 "Мой босс решил повеселиться, превратив себя в картошку, но не смог отключить функцию, и до конца совещания так и остался картошкой".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
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"Во время онлайн-совещания я забыл, что меня всем видно, и натянул рубашку на голову".
2/7 "Во время онлайн-совещания я забыл, что меня всем видно, и натянул рубашку на голову".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
"У нас шло совещание с высшим руководством — и тут мне на колени прыгнул Маффин. И что бы вы думали? Все стали кричать: „Это кот? Покажите мне кота!“ Все любят котов, особенно в такое нелегкое время…".
3/7 "У нас шло совещание с высшим руководством — и тут мне на колени прыгнул Маффин. И что бы вы думали? Все стали кричать: „Это кот? Покажите мне кота!“ Все любят котов, особенно в такое нелегкое время…".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
"Во время конференции с 68 участниками разговаривала с котом… а потом поняла, что не отключила микрофон!".
4/7 "Во время конференции с 68 участниками разговаривала с котом… а потом поняла, что не отключила микрофон!".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
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"Специально предупредила мужа, что у меня совещание с руководством, – и все равно он продефилировал по комнате в одних трусах!".
5/7 "Специально предупредила мужа, что у меня совещание с руководством, – и все равно он продефилировал по комнате в одних трусах!".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
"Если вам предстоит онлайн-совещание с коллегами и начальством, следите, чтобы картины на стене выглядели уместно".
6/7 "Если вам предстоит онлайн-совещание с коллегами и начальством, следите, чтобы картины на стене выглядели уместно".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
"Решила поспать во время онлайн-урока — благо, камеру включать не требовалось. К несчастью, у меня есть попугай. Как рассказали мне вечером одноклассники, учитель считает, что я сорвала урок, потому что попугай все время кричал моим голосом „Привет!“ и „Что вы там делаете?“, категорически отказываясь замолчать".
7/7 "Решила поспать во время онлайн-урока — благо, камеру включать не требовалось. К несчастью, у меня есть попугай. Как рассказали мне вечером одноклассники, учитель считает, что я сорвала урок, потому что попугай все время кричал моим голосом „Привет!“ и „Что вы там делаете?“, категорически отказываясь замолчать".
Фото: Соцсети/Bigpicture.ru
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