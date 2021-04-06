Самые нелепые случаи и провалы во время видеоконференций на удаленке

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"Решила поспать во время онлайн-урока — благо, камеру включать не требовалось. К несчастью, у меня есть попугай. Как рассказали мне вечером одноклассники, учитель считает, что я сорвала урок, потому что попугай все время кричал моим голосом „Привет!“ и „Что вы там делаете?“, категорически отказываясь замолчать".