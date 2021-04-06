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Самые нелепые случаи и провалы во время видеоконференций на удаленке
BigPicture.ru
2 часа назад
Проводить рабочие встречи и совещания, сидя дома в карантине, непривычно и не слишком удобно. Да, не повезло им!
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"Мой босс решил повеселиться, превратив себя в картошку, но не смог отключить функцию, и до конца совещания так и остался картошкой".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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"Во время онлайн-совещания я забыл, что меня всем видно, и натянул рубашку на голову".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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"У нас шло совещание с высшим руководством — и тут мне на колени прыгнул Маффин. И что бы вы думали? Все стали кричать: „Это кот? Покажите мне кота!“ Все любят котов, особенно в такое нелегкое время…".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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"Во время конференции с 68 участниками разговаривала с котом… а потом поняла, что не отключила микрофон!".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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"Специально предупредила мужа, что у меня совещание с руководством, – и все равно он продефилировал по комнате в одних трусах!".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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"Если вам предстоит онлайн-совещание с коллегами и начальством, следите, чтобы картины на стене выглядели уместно".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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"Решила поспать во время онлайн-урока — благо, камеру включать не требовалось. К несчастью, у меня есть попугай. Как рассказали мне вечером одноклассники, учитель считает, что я сорвала урок, потому что попугай все время кричал моим голосом „Привет!“ и „Что вы там делаете?“, категорически отказываясь замолчать".
Фото:
Соцсети/Bigpicture.ru
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