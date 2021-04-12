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Как сегодня: 11 цветных фотографий Российской Империи и СССР

BigPicture.ru
4 часа назад
Изначально эти фотографии были черно-белыми, но колорист Ольга Ширнина восстановила правильные цвета, недоступные фотоаппаратам начала и середины XX века.
Николай II с семьей, 1914
1/11 Николай II с семьей, 1914
Фото: BigPicture.ru
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Великая княгиня Мария, 1906
2/11 Великая княгиня Мария, 1906
Фото: BigPicture.ru
Снайпер Роза Шанина, 1944
3/11 Снайпер Роза Шанина, 1944
Фото: BigPicture.ru
Людмила Павличенко. Самая результативная женщина-снайпер в истории, 1941
4/11 Людмила Павличенко. Самая результативная женщина-снайпер в истории, 1941
Фото: BigPicture.ru
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Юрий Гагарин, Москва, 1965
5/11 Юрий Гагарин, Москва, 1965
Фото: BigPicture.ru
Первые пассажиры московского метро, 1935
6/11 Первые пассажиры московского метро, 1935
Фото: BigPicture.ru
Рабочий и бригадир, 1954
7/11 Рабочий и бригадир, 1954
Фото: BigPicture.ru
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Крестьянская семья, Пермский уезд, 1900
8/11 Крестьянская семья, Пермский уезд, 1900
Фото: BigPicture.ru
Парад физкультурников, 1937
9/11 Парад физкультурников, 1937
Фото: BigPicture.ru
Михаил Булгаков, 1928
10/11 Михаил Булгаков, 1928
Фото: BigPicture.ru
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Владимир Маяковский, 1926
11/11 Владимир Маяковский, 1926
Фото: BigPicture.ru
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