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Как сегодня: 11 цветных фотографий Российской Империи и СССР
BigPicture.ru
4 часа назад
Изначально эти фотографии были черно-белыми, но колорист Ольга Ширнина восстановила правильные цвета, недоступные фотоаппаратам начала и середины XX века.
1/11
Николай II с семьей, 1914
Фото:
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2/11
Великая княгиня Мария, 1906
Фото:
BigPicture.ru
3/11
Снайпер Роза Шанина, 1944
Фото:
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4/11
Людмила Павличенко. Самая результативная женщина-снайпер в истории, 1941
Фото:
BigPicture.ru
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5/11
Юрий Гагарин, Москва, 1965
Фото:
BigPicture.ru
6/11
Первые пассажиры московского метро, 1935
Фото:
BigPicture.ru
7/11
Рабочий и бригадир, 1954
Фото:
BigPicture.ru
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8/11
Крестьянская семья, Пермский уезд, 1900
Фото:
BigPicture.ru
9/11
Парад физкультурников, 1937
Фото:
BigPicture.ru
10/11
Михаил Булгаков, 1928
Фото:
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11/11
Владимир Маяковский, 1926
Фото:
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