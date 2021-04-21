Выбраны лучшие фотографии года

Одна из самых престижных премий для журналистов World Press Photo объявила победителей в разных категориях за 2020 год. Основными темами в работах фотографов стали: пандемия, вооруженные конфликты, природные катаклизмы и экология. "Рамблер" собрал самые яркие кадры.
Победителем стал снимок датского фотографа Мадса Ниссена, который был сделан в доме престарелых в Сан-Паулу. Там, как и во многих других городах, дома престарелых были закрыты для посещения, поэтому родственники не могли навестить своих пожилых родных. На фотографии медсестра обнимает свою подопечную спустя долгое время. Делает она это с помощью специального приспособления, которое препятствует распространению COVID-19.