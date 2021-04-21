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Выбраны лучшие фотографии года

Полина Алферова
21 апреля 2021
Одна из самых престижных премий для журналистов World Press Photo объявила победителей в разных категориях за 2020 год. Основными темами в работах фотографов стали: пандемия, вооруженные конфликты, природные катаклизмы и экология. "Рамблер" собрал самые яркие кадры.
Фотография года по версии жюри конкурса. «Первые объятия». 85-летняя Роза Лузия Лунарди впервые за пять месяцев карантина обнимается с медсестрой в доме престарелых, Сан-Паулу, Бразилия.
1/11 Фотография года по версии жюри конкурса. «Первые объятия». 85-летняя Роза Лузия Лунарди впервые за пять месяцев карантина обнимается с медсестрой в доме престарелых, Сан-Паулу, Бразилия.
Фото: Mads Nissen
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1-е место в категории «Окружающая среда». Калифорнийский морской лев в Монтерее, США.
2/11 1-е место в категории «Окружающая среда». Калифорнийский морской лев в Монтерее, США.
Фото: Ralph Pace
1-е место в категории «Проблемы современности». Фатима и ее сын готовят рыболовную сеть на лодке в заливе Хор Омейра, Йемен. Йемен переживает гуманитарный кризис из-за затяжного вооруженного конфликта, сильных дождей, нашествия саранчи и последствий пандемии COVID-19.
3/11 1-е место в категории «Проблемы современности». Фатима и ее сын готовят рыболовную сеть на лодке в заливе Хор Омейра, Йемен. Йемен переживает гуманитарный кризис из-за затяжного вооруженного конфликта, сильных дождей, нашествия саранчи и последствий пандемии COVID-19.
Фото: Pablo Tosco
2-е место в категории «Проблемы современности». Пациентка хосписа Марион обнимает своего сына Итана в присутствии Пейо, лошади, используемой в терапии с использованием животных.
4/11 2-е место в категории «Проблемы современности». Пациентка хосписа Марион обнимает своего сына Итана в присутствии Пейо, лошади, используемой в терапии с использованием животных.
Фото: Jeremy Lempin
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3-е место в категории «Проблемы современности». Солдат отдыхает в окопе в северо-восточной части Сюника, Неркин-Хндзореск, Армения.
5/11 3-е место в категории «Проблемы современности». Солдат отдыхает в окопе в северо-восточной части Сюника, Неркин-Хндзореск, Армения.
Фото: Vaghinak Ghazaryan
1-е место в категории «Главные новости» — «Потерянный рай». Несмотря на то, что боевые действия в Нагорном Карабахе окончены, примирение будет тяжелым как для армян, которые чувствуют, что потеряли свою родину, так и для азербайджанцев, возвращающихся в регион, опустошенный войной.
6/11 1-е место в категории «Главные новости» — «Потерянный рай». Несмотря на то, что боевые действия в Нагорном Карабахе окончены, примирение будет тяжелым как для армян, которые чувствуют, что потеряли свою родину, так и для азербайджанцев, возвращающихся в регион, опустошенный войной.
Фото: Валерий Мельников
2-е место в категории «Главные новости». Швейцария закрыла свои границы впервые после Второй мировой войны из-за пандемии COVID-19. Несмотря на правила, ограничивающие передвижение и общение, многие люди нашли изобретательные способы увидеть своих близких.
7/11 2-е место в категории «Главные новости». Швейцария закрыла свои границы впервые после Второй мировой войны из-за пандемии COVID-19. Несмотря на правила, ограничивающие передвижение и общение, многие люди нашли изобретательные способы увидеть своих близких.
Фото: Roland Schmid
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3-е место в категории «Главные новости» — «Пандемия COVID-19 во Франции».
8/11 3-е место в категории «Главные новости» — «Пандемия COVID-19 во Франции».
Фото: Laurence Geai
1-е место в категории «Природа» — «Спасение жирафов с затопляемого острова», Кения.
9/11 1-е место в категории «Природа» — «Спасение жирафов с затопляемого острова», Кения.
Фото: Ami Vitale
3-е место в категории «Природа» — «Новая жизнь». Яйца стеклянной лягушки Уайли висят на кончике листа в тропических лесах Анд, Эквадор.
10/11 3-е место в категории «Природа» — «Новая жизнь». Яйца стеклянной лягушки Уайли висят на кончике листа в тропических лесах Анд, Эквадор.
Фото: Jaime Culebras
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2-е место в категории «Срочные новости». Жена белорусского оппозиционера Павла Северинца Ольга ждет обещанного освобождения мужа у ворот тюрьмы, но его не выпускают.
11/11 2-е место в категории «Срочные новости». Жена белорусского оппозиционера Павла Северинца Ольга ждет обещанного освобождения мужа у ворот тюрьмы, но его не выпускают.
Фото: Надя Бужан
Победителем стал снимок датского фотографа Мадса Ниссена, который был сделан в доме престарелых в Сан-Паулу. Там, как и во многих других городах, дома престарелых были закрыты для посещения, поэтому родственники не могли навестить своих пожилых родных. На фотографии медсестра обнимает свою подопечную спустя долгое время. Делает она это с помощью специального приспособления, которое препятствует распространению COVID-19.
"Для меня это история о надежде и любви в самые трудные времена. Когда я узнал о кризисе, который разворачивался в Бразилии, и о том, что руководство страны пренебрегает этой ситуацией, я решил что-то сделать об этом", — рассказал фотограф.
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