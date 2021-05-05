Шубы, деньги, два ствола: почему смеются над русскими в Англии

Россияне и русскоязычные выходцы из стран СНГ всегда отличались особенным менталитетjм. Конечно, проживая вы других странах, многие ассимилируются, но чаще всего их идентичность остается. Так, русскую диаспору в Европе или Америке всегда "видно издалека".

1/9 Русский стиль против британской аристократии. Фото: @russiansinlondon Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Особенно любят в Сети пошутить над девушками, стремящимися к роскошной жизни. Этот мем про "Свету и спорт" и про то, как наши девушки любят нарядиться в спортзал. Фото: @russiansinlondon 3/9 Что объединяет русскую, итальянскую и китайскую мафию. Немного татуировок, "волосатости", грубого акцента и, конечно, "страх перед своими матерями". Фото: @russiansinlondon 4/9 Никто: Абсолютно никто: Русские в Сент-Тропе: "Молодой мужчина арендовал яхту, и она потонула от перевеса проституток". Фото: @russiansinlondon Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Как узнать русских девушек заграницей. Фото: @russiansinlondon 6/9 Когда видишь 65-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, кто это? Варианты ответа: его дочь, его сиделка, его жена, "Света". Фото: @russiansinlondon 7/9 Никто: Абсолютно никто: Русские девушки на 8 марта. Столько цветов, сколько дарят россиянкам, не дарят больше никому. Фото: @russiansinlondon Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Многие смеются над тем, как россияне любят приезжать в аэропорт всей семьей за несколько часов до вылета. Фото: @russiansinlondon 9/9 Русские на карантине. Фото: @russiansinlondon

Как выяснил "Рамблер", о русскоязычных жителях Великобритании есть даже целый аккаунт в Instagram. Пользователи Сети, и сами русские, и англичане, подмечают особенности и шутят над ними.