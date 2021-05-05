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Шубы, деньги, два ствола: почему смеются над русскими в Англии

Диана Товсепова
4 часа назад
Россияне и русскоязычные выходцы из стран СНГ всегда отличались особенным менталитетjм. Конечно, проживая вы других странах, многие ассимилируются, но чаще всего их идентичность остается. Так, русскую диаспору в Европе или Америке всегда "видно издалека".
Русский стиль против британской аристократии.
1/9 Русский стиль против британской аристократии.
Фото: @russiansinlondon
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Особенно любят в Сети пошутить над девушками, стремящимися к роскошной жизни. Этот мем про "Свету и спорт" и про то, как наши девушки любят нарядиться в спортзал.
2/9 Особенно любят в Сети пошутить над девушками, стремящимися к роскошной жизни. Этот мем про "Свету и спорт" и про то, как наши девушки любят нарядиться в спортзал.
Фото: @russiansinlondon
Что объединяет русскую, итальянскую и китайскую мафию. Немного татуировок, "волосатости", грубого акцента и, конечно, "страх перед своими матерями".
3/9 Что объединяет русскую, итальянскую и китайскую мафию. Немного татуировок, "волосатости", грубого акцента и, конечно, "страх перед своими матерями".
Фото: @russiansinlondon
Никто: Абсолютно никто: Русские в Сент-Тропе: "Молодой мужчина арендовал яхту, и она потонула от перевеса проституток".
4/9 Никто: Абсолютно никто: Русские в Сент-Тропе: "Молодой мужчина арендовал яхту, и она потонула от перевеса проституток".
Фото: @russiansinlondon
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Как узнать русских девушек заграницей.
5/9 Как узнать русских девушек заграницей.
Фото: @russiansinlondon
Когда видишь 65-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, кто это? Варианты ответа: его дочь, его сиделка, его жена, "Света".
6/9 Когда видишь 65-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, кто это? Варианты ответа: его дочь, его сиделка, его жена, "Света".
Фото: @russiansinlondon
Никто: Абсолютно никто: Русские девушки на 8 марта. Столько цветов, сколько дарят россиянкам, не дарят больше никому.
7/9 Никто: Абсолютно никто: Русские девушки на 8 марта. Столько цветов, сколько дарят россиянкам, не дарят больше никому.
Фото: @russiansinlondon
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Многие смеются над тем, как россияне любят приезжать в аэропорт всей семьей за несколько часов до вылета.
8/9 Многие смеются над тем, как россияне любят приезжать в аэропорт всей семьей за несколько часов до вылета.
Фото: @russiansinlondon
Русские на карантине.
9/9 Русские на карантине.
Фото: @russiansinlondon
Как выяснил "Рамблер", о русскоязычных жителях Великобритании есть даже целый аккаунт в Instagram. Пользователи Сети, и сами русские, и англичане, подмечают особенности и шутят над ними.
Разбираемся, что особенного (и смешного, и не очень) в "русских британцах".
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