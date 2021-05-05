Шубы, деньги, два ствола: почему смеются над русскими в Англии

Россияне и русскоязычные выходцы из стран СНГ всегда отличались особенным менталитетjм. Конечно, проживая вы других странах, многие ассимилируются, но чаще всего их идентичность остается. Так, русскую диаспору в Европе или Америке всегда "видно издалека".
Как выяснил "Рамблер", о русскоязычных жителях Великобритании есть даже целый аккаунт в Instagram. Пользователи Сети, и сами русские, и англичане, подмечают особенности и шутят над ними.
Разбираемся, что особенного (и смешного, и не очень) в "русских британцах".