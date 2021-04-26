Кадры в память о Чернобыльской катастрофе

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 35 лет с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. Выросло уже целое поколение, не заставшее эту ужасную трагедию, но в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только помня ошибки прошлого можно надеяться не повторить их в будущем.
В 1986 году на Чернобыльском реакторе 4 прогремел взрыв, и несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни спасателей. Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей до сих пор трудно – только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.