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Кадры в память о Чернобыльской катастрофе

BigPicture.ru
50 минут назад
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 35 лет с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. Выросло уже целое поколение, не заставшее эту ужасную трагедию, но в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только помня ошибки прошлого можно надеяться не повторить их в будущем.
Этот снимок Чернобыльской АЭС в Чернобыле (Украина) 1986 года, сделанный с воздуха, показывает разрушения от взрыва и пожара реактора №4 26 апреля 1986 года.
1/22 Этот снимок Чернобыльской АЭС в Чернобыле (Украина) 1986 года, сделанный с воздуха, показывает разрушения от взрыва и пожара реактора №4 26 апреля 1986 года.
Фото: https://bigpicture.ru
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17-летняя Оксана Гайбон (справа) и 15-летняя Алла Козимерка, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года, проходят лечение инфракрасными лучами в детской больнице «Тарара» в столице Кубы.
2/22 17-летняя Оксана Гайбон (справа) и 15-летняя Алла Козимерка, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года, проходят лечение инфракрасными лучами в детской больнице «Тарара» в столице Кубы.
Фото: https://bigpicture.ru
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Один из инженеров, работавших на ЧАЭС, проходит медицинский осмотр в санатории «Лесная поляна» 15 мая 1986 года, через несколько недель после взрыва.
4/22 Один из инженеров, работавших на ЧАЭС, проходит медицинский осмотр в санатории «Лесная поляна» 15 мая 1986 года, через несколько недель после взрыва.
Фото: https://bigpicture.ru
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев (в центре) и его супруга Раиса Горбачева во время беседы с руководством АЭС 23 февраля 1989 года. Это был первый визит советского лидера на станцию после аварии, произошедшей в апреле 1986 года.
5/22 Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев (в центре) и его супруга Раиса Горбачева во время беседы с руководством АЭС 23 февраля 1989 года. Это был первый визит советского лидера на станцию после аварии, произошедшей в апреле 1986 года.
Фото: https://bigpicture.ru
Вид на город Припять и четвертый реактор Чернобыля 15 декабря 2000 года в день полной остановки Чернобыльской АЭС.
6/22 Вид на город Припять и четвертый реактор Чернобыля 15 декабря 2000 года в день полной остановки Чернобыльской АЭС.
Фото: https://bigpicture.ru
12 апреля 2006 года рабочие сметают радиоактивную пыль перед саркофагом, закрывающим поврежденный 4‑й реактор Чернобыльской АЭС. Из-за высокого уровня радиации бригады работают всего по несколько минут.
7/22 12 апреля 2006 года рабочие сметают радиоактивную пыль перед саркофагом, закрывающим поврежденный 4‑й реактор Чернобыльской АЭС. Из-за высокого уровня радиации бригады работают всего по несколько минут.
Фото: https://bigpicture.ru
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6 апреля 2006 года сотрудник белорусского радиационно-экологического заказника измеряет уровень радиации в белорусской деревне Воротец, которая находится в пределах 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС.
8/22 6 апреля 2006 года сотрудник белорусского радиационно-экологического заказника измеряет уровень радиации в белорусской деревне Воротец, которая находится в пределах 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС.
Фото: https://bigpicture.ru
Рабочие, принимавшие участие в строительстве цементного саркофага, закрывающий чернобыльский реактор, на памятном фото 1986 года рядом с незавершенной стройкой.
9/22 Рабочие, принимавшие участие в строительстве цементного саркофага, закрывающий чернобыльский реактор, на памятном фото 1986 года рядом с незавершенной стройкой.
Фото: https://bigpicture.ru
Вид на город-призрак Припять по соседству с Чернобыльской АЭС.
10/22 Вид на город-призрак Припять по соседству с Чернобыльской АЭС.
Фото: https://bigpicture.ru
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Жительница белорусской деревни Новоселки, расположенной сразу за 30-километровой запретной зоной вокруг ЧАЭС, на снимке от 7 апреля 2006 года.
11/22 Жительница белорусской деревни Новоселки, расположенной сразу за 30-километровой запретной зоной вокруг ЧАЭС, на снимке от 7 апреля 2006 года.
Фото: https://bigpicture.ru
Архивное фото от 14 апреля 1998 года. Работники Чернобыльской АЭС проходят мимо пульта управления разрушенного 4‑го энергоблока станции.
12/22 Архивное фото от 14 апреля 1998 года. Работники Чернобыльской АЭС проходят мимо пульта управления разрушенного 4‑го энергоблока станции.
Фото: https://bigpicture.ru
Советский медицинский работник обследует неизвестного ребенка, который был эвакуирован из зоны ядерной катастрофы в совхоз «Копелово» под Киевом 11 мая 1986 года. Снимок был сделан во время поездки, организованной советскими властями с целью показать, как они справляются с аварией.
13/22 Советский медицинский работник обследует неизвестного ребенка, который был эвакуирован из зоны ядерной катастрофы в совхоз «Копелово» под Киевом 11 мая 1986 года. Снимок был сделан во время поездки, организованной советскими властями с целью показать, как они справляются с аварией.
Фото: https://bigpicture.ru
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На фото от 25 января 2006 года: заброшенная классная комната в одной из школ опустевшего города Припять недалеко от Чернобыля, Украина. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.
14/22 На фото от 25 января 2006 года: заброшенная классная комната в одной из школ опустевшего города Припять недалеко от Чернобыля, Украина. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.
Фото: https://bigpicture.ru
На фото 25 января 2006 года: заброшенный спортивный зал одной из школ опустевшего города Припять.
15/22 На фото 25 января 2006 года: заброшенный спортивный зал одной из школ опустевшего города Припять.
Фото: https://bigpicture.ru
Высоковольтные башни неподалеку от Чернобыльской АЭС 20 июня 2000 года в Чернобыле.
16/22 Высоковольтные башни неподалеку от Чернобыльской АЭС 20 июня 2000 года в Чернобыле.
Фото: https://bigpicture.ru
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Жительницы деревни Ильинцы в закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, около 100 км от Киева, проходят мимо спасателей МЧС Украины, которые репетируют перед концертом 5 апреля 2006 года.
17/22 Жительницы деревни Ильинцы в закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, около 100 км от Киева, проходят мимо спасателей МЧС Украины, которые репетируют перед концертом 5 апреля 2006 года.
Фото: https://bigpicture.ru
Шведский фермер убирает зараженную через осадки радиацией солому через несколько месяцев после взрыва на ЧАЭС в июне 1986 года.
18/22 Шведский фермер убирает зараженную через осадки радиацией солому через несколько месяцев после взрыва на ЧАЭС в июне 1986 года.
Фото: https://bigpicture.ru
Колесо обозрения и карусель в пустынном парке развлечений города-призрака Припяти по соседству с Чернобыльской АЭС 26 мая 2003 года. Население Припяти, которое в 1986 году составляло 45000 человек, было полностью эвакуировано в течение первых трех дней после взрыва 4‑го реактора №4.
19/22 Колесо обозрения и карусель в пустынном парке развлечений города-призрака Припяти по соседству с Чернобыльской АЭС 26 мая 2003 года. Население Припяти, которое в 1986 году составляло 45000 человек, было полностью эвакуировано в течение первых трех дней после взрыва 4‑го реактора №4.
Фото: https://bigpicture.ru
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Учебники и тетради на полу одной из школ города-призрака Припять 25 января 2006 года.
20/22 Учебники и тетради на полу одной из школ города-призрака Припять 25 января 2006 года.
Фото: https://bigpicture.ru
Вид с воздуха на ЧАЭС, после крупнейшая в истории человечества ядерной катастрофы. Снимок сделан через три дня после взрыва на АЭС в 1986 году. Перед дымовой трубой находится разрушенный 4‑й реактор.
21/22 Вид с воздуха на ЧАЭС, после крупнейшая в истории человечества ядерной катастрофы. Снимок сделан через три дня после взрыва на АЭС в 1986 году. Перед дымовой трубой находится разрушенный 4‑й реактор.
Фото: https://bigpicture.ru
Фото из февральского выпуска журнала «Советская жизнь»: главный зал 1‑го энергоблока Чернобыльской АЭС 29 апреля 1986 года в Чернобыле (Украина). Советский Союз признал, что на электростанции произошла авария, но не предоставил дополнительной информации.
22/22 Фото из февральского выпуска журнала «Советская жизнь»: главный зал 1‑го энергоблока Чернобыльской АЭС 29 апреля 1986 года в Чернобыле (Украина). Советский Союз признал, что на электростанции произошла авария, но не предоставил дополнительной информации.
Фото: https://bigpicture.ru
В 1986 году на Чернобыльском реакторе 4 прогремел взрыв, и несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни спасателей. Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей до сих пор трудно – только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.
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