Кадры в память о Чернобыльской катастрофе

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 35 лет с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. Выросло уже целое поколение, не заставшее эту ужасную трагедию, но в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только помня ошибки прошлого можно надеяться не повторить их в будущем.