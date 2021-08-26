Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Мусорное пятно в Тихом океане достигло размера трех Франций

Стелла Шмель
9 часов назад

Учеными доказано, что человек потребляет микропластик вместе с едой, водой и воздухом. Но надолго ли хватит здоровья?

Большое тихоокеанское мусорное пятно находится между Калифорнией и Гавайскими островами, и в три раза превышает площадь Франции.
1/8 Большое тихоокеанское мусорное пятно находится между Калифорнией и Гавайскими островами, и в три раза превышает площадь Франции.
Фото: Caroline Power/Facebook
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Большое тихоокеанское мусорное пятно это отходы из 1,8 трлн кусков пластика весом 80 000 тонн.
2/8 Большое тихоокеанское мусорное пятно это отходы из 1,8 трлн кусков пластика весом 80 000 тонн.
Фото: Caroline Power/Facebook
80% мусора попадает в Мировой океан из рек, а 20% сбрасывают с кораблей
3/8 80% мусора попадает в Мировой океан из рек, а 20% сбрасывают с кораблей
Фото: Caroline Power/Facebook
Скопившийс микро- и макропластик губит природу.
4/8 Скопившийс микро- и макропластик губит природу.
Фото: Chris Jordan
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Останки птенца темноспинного (лайсанского) альбатроса, которому родители скармливали пластик; птенец не мог вывести его из организма, что привело к смерти от голода или от удушья
5/8 Останки птенца темноспинного (лайсанского) альбатроса, которому родители скармливали пластик; птенец не мог вывести его из организма, что привело к смерти от голода или от удушья
Фото: Wikipedia
Среди находок - ручки, пластиковые вилки, зажигалки, пакеты и многое другое. Используя эти вещи, люди просто не думают о том, какое смертоносное путешествие оказывает на окружающую среду выброшенная по неосторожности вещь.
6/8 Среди находок - ручки, пластиковые вилки, зажигалки, пакеты и многое другое. Используя эти вещи, люди просто не думают о том, какое смертоносное путешествие оказывает на окружающую среду выброшенная по неосторожности вещь.
Фото: Justin Dolske
Экспедиция команды The Ocean Travel Institute S / V KWAI. За 48 дней получилось вывезти 103 тонны (206 000 фунтов) рыболовных сетей и потребительского пластика.
7/8 Экспедиция команды The Ocean Travel Institute S / V KWAI. За 48 дней получилось вывезти 103 тонны (206 000 фунтов) рыболовных сетей и потребительского пластика.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Но конечно же этого недостаточно.
8/8 Но конечно же этого недостаточно.
Фото: globallookpress.com

В мировом океане из-за циклического течения оказавшийся в воде мусор скапливается в плавучие пятна, которых в данный момент насчитывается пять. Самое большое из них сосредоточено в Тихом океане и так и называется — Большое мусорное пятно. Но на самом деле оно не просто большое, его размеры поражают и ужасают — 1,6 млн км², что примерно равно трем территориям современной Франции. А содержание пластика было настолько высоким, что превзошло даже самые большие опасения ученых в 16 раз.

Wikipedia

Из-за скопившегося в океане мусора огромное количество животных ежегодно погибает. И все благодаря человеческой безответственности: птицы и животные мучительно умирают из-за непроходимости желудочно-кишечного тракта, так как вместе с пищей проглатывают и плавающий в воде мусор, а если гибели удалось избежать, то на протяжении всей своей жизни они могут испытывать страдания из-за того, что запутались в рыболовной сетке или пластиковое кольцо опоясывает их тело.

Но не следует думать, что эта проблема совсем не касается человека, ведь по биологической цепочке именно к нам возвращается вопрос об экологичности питания. Учеными доказано, что человек потребляет микропластик вместе с едой, водой и воздухом. И с годами эта проблема будет лишь становиться острее.

Какие пути решения пластиковой проблемы предлагает цивилизованное общество

Во-первых это, конечно, переработка пластика. Но по данным Greenpeace, системы переработки не поспевают за объемом вновь образующегося пластика. Проще говоря, мы засоряем окружающую среду пластиком быстрее, чем успеваем его перерабатывать.

Второй путь - это массовый переход от пластика к биоразлагаемой целлюлозе.

В-третьих, пластиковые упаковки могут сделать универсальными, чтобы на заводе в любой точке мира их переработка была налажена по одинаковой схеме.

Как гласит сводка по отчету неправительственной организации по защите океанов Ocean Conservancy, основная ответственность за скопления мусора в океане лежит на Китае, Индонезии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. Именно эти страны сбрасывают в океан больше всего отходов.

Для того, чтобы начать борьбу с попаданием отходов в океан, этим государствам понадобятся колоссальные денежные инвестиции и внедрение зарубежные технологии, на что, вероятно, многие их них будут не готовы пойти, а если и будут, то никто не сможешь предсказать, в каком году это случится.

Что делать с мусорным пятном

Мировое сообщество много рассуждает об ужасающих последствиях скопления мусора в океане. Ученые подсчитали, что в океане к 2050 году, при таком сохранении темпов, будет больше пластиковых отходов, чем рыбы.

И пока одни просчитывают вероятности, другие предпочитают действовать. Энтузиаст-изобретатель Боян Слат создал проект по очистке мирового океана от загрязнения The Ocean Cleanup. Еще на стадии краудфандинга компании Слата удалось собрать более двух миллионов долларов на финансирование своего проекта. Все это были пожертвования от неравнодушных людей. Подготовительный этап занял несколько лет, а в 2019 году был наконец запущен. Проект Слата - это U-образное очистное сооружение. Проще говоря, плавучие понтоны, которые соединены трубой. При этом скорость передвижения такого понтона, создающего барьер, медленнее, чем у мусора, и таким образом пластик скапливается в "ловушках". Через каждые два месяца мусор с судна доставляют на сушу и отправляют на переработку.

@theoceancleanup

Но в 2020 году в журнале Science of total environment было опубликовано заключение об исследовании, где ученые выяснили, что понтоны Слата оказались малоэффективны. Обнаружилось, что корабли проекта The Ocean Cleanup к 2150 году смогут извлечь не более пяти процентов пластика с поверхности Мирового океана. Таким образом, на 44900 тонн извлеченного пластика будет приходиться 816000 тонн оставшегося на поверхности воды. И хотя на данный момент Бояну Слату удалось привлечь более 30 миллионов долларов инвестиций в свой проект, затраты на производство и ремонт кораблей достаточно высоки.

А что в планах на ближайшее время

Но Слат не планирует останавливаться и уже анонсировал свой следующий проект - The Interceptor. Это корабли, которые будут вылавливать мусор из рек до того, как его принесет течением в океан. Перехватчики мусора будут находится у русла рек.

"Мы обнаружили, что можем еще больше снизить стоимость, упростить развертывание и сборку, чтобы максимально ускорить развертывание и сделать его более эффективным",

- сказал Слат изданию Cnet.

Корабли Ocean Cleanup планируют собрать 500 000 футбольных полей пластикового мусора из океанов и рек. На данный момент достигнута половина этой цели, в основном с помощью перехватчиков в реках.

"К сожалению, это все еще крошечное количество по сравнению со всем пластиком, который попадает в океан ежегодно. Но мы планируем повысить объемы выловленного мусора в этом году".

Истории,Фото,
95
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители