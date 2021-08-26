Мусорное пятно в Тихом океане достигло размера трех Франций

Учеными доказано, что человек потребляет микропластик вместе с едой, водой и воздухом. Но надолго ли хватит здоровья?

В мировом океане из-за циклического течения оказавшийся в воде мусор скапливается в плавучие пятна, которых в данный момент насчитывается пять. Самое большое из них сосредоточено в Тихом океане и так и называется — Большое мусорное пятно. Но на самом деле оно не просто большое, его размеры поражают и ужасают — 1,6 млн км², что примерно равно трем территориям современной Франции. А содержание пластика было настолько высоким, что превзошло даже самые большие опасения ученых в 16 раз.

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Из-за скопившегося в океане мусора огромное количество животных ежегодно погибает. И все благодаря человеческой безответственности: птицы и животные мучительно умирают из-за непроходимости желудочно-кишечного тракта, так как вместе с пищей проглатывают и плавающий в воде мусор, а если гибели удалось избежать, то на протяжении всей своей жизни они могут испытывать страдания из-за того, что запутались в рыболовной сетке или пластиковое кольцо опоясывает их тело.

Но не следует думать, что эта проблема совсем не касается человека, ведь по биологической цепочке именно к нам возвращается вопрос об экологичности питания. Учеными доказано, что человек потребляет микропластик вместе с едой, водой и воздухом. И с годами эта проблема будет лишь становиться острее.

Какие пути решения пластиковой проблемы предлагает цивилизованное общество

Во-первых это, конечно, переработка пластика. Но по данным Greenpeace, системы переработки не поспевают за объемом вновь образующегося пластика. Проще говоря, мы засоряем окружающую среду пластиком быстрее, чем успеваем его перерабатывать.

Второй путь - это массовый переход от пластика к биоразлагаемой целлюлозе.

В-третьих, пластиковые упаковки могут сделать универсальными, чтобы на заводе в любой точке мира их переработка была налажена по одинаковой схеме.

Как гласит сводка по отчету неправительственной организации по защите океанов Ocean Conservancy, основная ответственность за скопления мусора в океане лежит на Китае, Индонезии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. Именно эти страны сбрасывают в океан больше всего отходов.

Для того, чтобы начать борьбу с попаданием отходов в океан, этим государствам понадобятся колоссальные денежные инвестиции и внедрение зарубежные технологии, на что, вероятно, многие их них будут не готовы пойти, а если и будут, то никто не сможешь предсказать, в каком году это случится.

Что делать с мусорным пятном

Мировое сообщество много рассуждает об ужасающих последствиях скопления мусора в океане. Ученые подсчитали, что в океане к 2050 году, при таком сохранении темпов, будет больше пластиковых отходов, чем рыбы.

И пока одни просчитывают вероятности, другие предпочитают действовать. Энтузиаст-изобретатель Боян Слат создал проект по очистке мирового океана от загрязнения The Ocean Cleanup. Еще на стадии краудфандинга компании Слата удалось собрать более двух миллионов долларов на финансирование своего проекта. Все это были пожертвования от неравнодушных людей. Подготовительный этап занял несколько лет, а в 2019 году был наконец запущен. Проект Слата - это U-образное очистное сооружение. Проще говоря, плавучие понтоны, которые соединены трубой. При этом скорость передвижения такого понтона, создающего барьер, медленнее, чем у мусора, и таким образом пластик скапливается в "ловушках". Через каждые два месяца мусор с судна доставляют на сушу и отправляют на переработку.

@theoceancleanup

Но в 2020 году в журнале Science of total environment было опубликовано заключение об исследовании, где ученые выяснили, что понтоны Слата оказались малоэффективны. Обнаружилось, что корабли проекта The Ocean Cleanup к 2150 году смогут извлечь не более пяти процентов пластика с поверхности Мирового океана. Таким образом, на 44900 тонн извлеченного пластика будет приходиться 816000 тонн оставшегося на поверхности воды. И хотя на данный момент Бояну Слату удалось привлечь более 30 миллионов долларов инвестиций в свой проект, затраты на производство и ремонт кораблей достаточно высоки.

А что в планах на ближайшее время

Но Слат не планирует останавливаться и уже анонсировал свой следующий проект - The Interceptor. Это корабли, которые будут вылавливать мусор из рек до того, как его принесет течением в океан. Перехватчики мусора будут находится у русла рек.

"Мы обнаружили, что можем еще больше снизить стоимость, упростить развертывание и сборку, чтобы максимально ускорить развертывание и сделать его более эффективным",

- сказал Слат изданию Cnet.

Корабли Ocean Cleanup планируют собрать 500 000 футбольных полей пластикового мусора из океанов и рек. На данный момент достигнута половина этой цели, в основном с помощью перехватчиков в реках.