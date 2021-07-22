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Как проходила сексуальная революция на Западе в 1960‑е

BigPicture.ru
1 час назад
1960 е годы стали поворотным моментом для сексуальности на Западе. То, что впоследствии стало известно как «сексуальная революция», было инициировано развитием контрацептивов, а именно противозачаточных таблеток, и невероятной энергией движений за гражданские права и права женщин. К сексу стали относиться по-другому, не как к божественному промыслу или основному инстинкту.
«Вы можете решать, сколько детей вам рожать» — Марсия Голдштейн, директор по связям центра планирования семьи, показывает рекламный плакат, который скоро разместят на автобусах Нью-Йорка, 14 декабря 1967 года.
1/15 «Вы можете решать, сколько детей вам рожать» — Марсия Голдштейн, директор по связям центра планирования семьи, показывает рекламный плакат, который скоро разместят на автобусах Нью-Йорка, 14 декабря 1967 года.
Фото: bigpicture.ru
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Фармацевт сортирует 150 тысяч противозачаточных таблеток, Лондон, 17 августа 1965 года.
2/15 Фармацевт сортирует 150 тысяч противозачаточных таблеток, Лондон, 17 августа 1965 года.
Фото: bigpicture.ru
Группа женщин идет с баннером «Освобождение женщин» в поддержку Партии черных пантер, 1969 год.
3/15 Группа женщин идет с баннером «Освобождение женщин» в поддержку Партии черных пантер, 1969 год.
Фото: bigpicture.ru
Зайчики Playboy в одноименном клубе, Нью-Йорк, 1962 год.
4/15 Зайчики Playboy в одноименном клубе, Нью-Йорк, 1962 год.
Фото: bigpicture.ru
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Справа — танцовщица на дискотеке, 1968 год. Слева — Мик Джаггер позирует во время фотосессии, 1969 год.
5/15 Справа — танцовщица на дискотеке, 1968 год. Слева — Мик Джаггер позирует во время фотосессии, 1969 год.
Фото: bigpicture.ru
Молодые моды, представители британской молодежной субкультуры, в парке, Лондон, 1964 год.
6/15 Молодые моды, представители британской молодежной субкультуры, в парке, Лондон, 1964 год.
Фото: bigpicture.ru
Американские солдаты рассматривают календарь с обнаженными женщинами, Южный Вьетнам, 1969 год.
7/15 Американские солдаты рассматривают календарь с обнаженными женщинами, Южный Вьетнам, 1969 год.
Фото: bigpicture.ru
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Медсестра обучает молодых женщин, как пользоваться диафрагмой, 1967 год.
8/15 Медсестра обучает молодых женщин, как пользоваться диафрагмой, 1967 год.
Фото: bigpicture.ru
Демонстранты сняли бюстгальтеры во время протеста у магазина в Сан-Франциско, 1969 год.
9/15 Демонстранты сняли бюстгальтеры во время протеста у магазина в Сан-Франциско, 1969 год.
Фото: bigpicture.ru
Брижит Бардо на съемках телешоу, март 1969 года.
10/15 Брижит Бардо на съемках телешоу, март 1969 года.
Фото: bigpicture.ru
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Энди Уорхол и актер Марио Монтец на съемках фильма «Девушки из «Челси»», Нью-Йорк, 1967 год.
11/15 Энди Уорхол и актер Марио Монтец на съемках фильма «Девушки из «Челси»», Нью-Йорк, 1967 год.
Фото: bigpicture.ru
Слева — модель Валери Ст. Хелен показывает последнюю модель бикини на модном шоу в Лондоне, 1969 год. Справа — Твигги позирует для Vogue в знаменитом кожаном платье от Giorgio Sant“ Angelo, 1967 год.
12/15 Слева — модель Валери Ст. Хелен показывает последнюю модель бикини на модном шоу в Лондоне, 1969 год. Справа — Твигги позирует для Vogue в знаменитом кожаном платье от Giorgio Sant“ Angelo, 1967 год.
Фото: bigpicture.ru
Хью Хефнер прибыл в аэропорт Лондона, 26 июня 1966 года.
13/15 Хью Хефнер прибыл в аэропорт Лондона, 26 июня 1966 года.
Фото: bigpicture.ru
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Слева — Джули Ньюмар в костюме Женщины-кошки снимается для промо сериала про Бэтмена, 1966 год. Справа — модель Донйел Луна курит в перерывах между показами, 1967 год.
14/15 Слева — Джули Ньюмар в костюме Женщины-кошки снимается для промо сериала про Бэтмена, 1966 год. Справа — модель Донйел Луна курит в перерывах между показами, 1967 год.
Фото: bigpicture.ru
Детектив нью-йоркской полиции изучает эротические книги во время рейда против нелегальных порноматериалов, 1960 год.
15/15 Детектив нью-йоркской полиции изучает эротические книги во время рейда против нелегальных порноматериалов, 1960 год.
Фото: bigpicture.ru
Живопись, кинематограф и музыка начали исследовать человеческую сексуальность. От нормализации отношения к порнографии и добрачного секса до эротических отображений в моде и искусстве — на этих фотографиях задокументирован процесс революции нравов.
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