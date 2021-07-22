Как проходила сексуальная революция на Западе в 1960‑е

1960 е годы стали поворотным моментом для сексуальности на Западе. То, что впоследствии стало известно как «сексуальная революция», было инициировано развитием контрацептивов, а именно противозачаточных таблеток, и невероятной энергией движений за гражданские права и права женщин. К сексу стали относиться по-другому, не как к божественному промыслу или основному инстинкту.