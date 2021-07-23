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То же самое можно сказать и о дельфинах. Это прекрасно обучаемые создания, которые отлично общаются как с человеком, так и между собой. Более того, у каждого дельфина есть свое имя, которое дает ему его стая, на него он откликается на протяжении всей жизни.