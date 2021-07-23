С 1986 года и по сей день 23 июля отмечается День дельфинов и китов.
Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел и торговлю китовым мясом после 200 лет истребления этих существ.
Каждый год в этот день проводят различные акции природоохранные сообщества, которые хотят привлечь внимание людей к этой проблеме.
А в галерее "Рамблера" вы можете посмотреть на этих удивительных созданий и узнать несколько потрясающих фактов о дельфинах и китах.
Сердце синего кита считается самым большим во всем животном мире. Пульс при этом составляет всего 20 ударов в минуту, а может достигать и лишь 5-10 ударов.
Песню кита можно услышать на расстоянии до 30 километров. Ученые до сих пор до конца не знают, зачем именно поют киты и что за информацию они передают. При этом у китов нет голосовых связок, структура их гортани такова, что они выталкивают воду, создавая вибрацию.
Мозг кита, также как и человеческий, обладает одинаковыми клетками, которые отвечают за социальное взаимодействие и планирование. По сути это означает, что киты тоже могут думать наперед, расставлять приоритеты, дружить, сотрудничать, обучать и учиться.
То же самое можно сказать и о дельфинах. Это прекрасно обучаемые создания, которые отлично общаются как с человеком, так и между собой. Более того, у каждого дельфина есть свое имя, которое дает ему его стая, на него он откликается на протяжении всей жизни.
Сон дельфина необычайно интересен. В отличие от других млекопитающих, когда дельфин засыпает, то в состоянии медленного сна у него по очереди находится то одно, то другое полушарие мозга.