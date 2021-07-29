Сумеречные охотники: мир отмечает День тигра

29 июля весь мир отмечает Международный день тигра. День учредили тринадцать государств, где живут эти великолепные большие кошки. К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры защиты и полный запрет охоты, количество тигров в дикой природе продолжает сокращаться. За последние 100 лет численность полосатых кошек упала в 25 раз — со 100 тысяч до 4 тысяч. «Рамблер» собрал самые интересные факты о редких хищниках.

1/9 29 июля весь мир отмечает Международный день тигра. День учредили тринадцать государств, где живут эти великолепные большие кошки. Фото: unsplash.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Узор на шкуре индивидуален для каждого тигра, как отпечатки пальцев у людей. Полоски на лбу зверя похожи на иероглиф, означающий короля. Фото: pixabay.com 3/9 Непоправимый ущерб популяции тигров нанесли приверженцы традиционной китайской медицины. Фото: Twitter 4/9 Полосатый хищник способен прыгнуть в длину на шесть метров, а в высоту — на пять. Фото: depositphotos.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Кстати, тигры способны подделывать голоса других животных, чтобы заманить добычу. Они имитируют даже медвежий рев. А вот нападая, они не рычат, а шипят и фыркают. Фото: unsplash.com 6/9 А еще тигры не мурлыкают, но в расслабленном состоянии закрывают глаза. Фото: @blackjaguarwhitetiger 7/9 Зрачки у тигров не вытянутые как у кошек, а круглые. Потому что кошки — ночные хищники, а тигры сумеречные, охотятся на рассвете и закате. Фото: unsplash.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Тигр и медведь устроили заочное соревнование около «почтового» дерева — места, где животные оставляют метки. Фото: facebook.com/zapovednoepriamure 9/9 В Азии тигр — царь зверей, символ силы и власти, посредник между Небом и Землей. В даосизме он связан с осенью, западом и водой. Фото: Japanese Art

Сейчас из девяти подвидов тигра условно сохранились шесть, один на грани вымирания. Самые многочисленные (сорок процентов от всей численности) бенгальские тигры обитают в Пакистане, Бутане, Индии, Бангладеше, Непале. Кстати, среди бенгальских тигров встречаются и белые особи с чёрно-коричневыми полосами и голубыми глазами.

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Самый крупный подвид, амурский тигр, живет на северо-востоке Китая и в России — в Приморском и Хабаровском краях. Кстати, в конце сентября Дальний Восток отмечает свой День тигра. Индокитайский тигр населяет Камбоджу, Лаос, Малайзию, Бирму, Таиланд и Вьетнам. Малайский живет только на юге полуострова Малакка. Китайский тигр находится под угрозой исчезновения, его ареал — Южный Центральный Китай. Самый миниатюрный среди тигров — суматранский — встречается на одноименном острове и только там.

Среди уничтоженных в двадцатом веке — балийский, закавказский и яванский тигры.

Непоправимый ущерб популяции тигров нанесли приверженцы традиционной китайской медицины. Хотя научные изыскания не подтвердили особую ценность частей тела тигра в качестве медикаментов. В настоящее время браконьерство в Китае грозит смертной казнью. Однако местные перекупщики находят посредников в России. Кроме того, в Китае также существуют тигриные фермы, где больших кошек разводят, как бы дико это не звучит, в медицинских, а иногда и гастрономических целях, используют кости для сувениров. Этих красивейших животных откармливают ради органов, шкур и костей.

Мировое сообщество настаивает, чтобы власти Китая запретили организацию таких ферм. Вместо этого китайское правительство в 2018 году разрешило изготовление антикварных изделий и костей тигров, которые выросли в неволе. Защитники животных считают, что такое решение может поставить крест и на популяции диких тигров, ведь их кости ничем не отличаются друг от друга.

Тигр занимает третье место среди наземных хищников по массе тела, обходят его только белый и бурый медведи. Масса самца может достигать 275 кг, а высота в холке — выше метра.

Узор на шкуре индивидуален для каждого тигра, как отпечатки пальцев у людей. Полоски на лбу зверя похожи на иероглиф, означающий короля. А вот зрачки у тигров не вытянутые как у кошек, а круглые. Объясняется это тем, что кошки — ночные хищники, а тигры сумеречные, они выходят на охоту на рассвете и на закате. А еще тигры не мурлыкают, но в расслабленном состоянии закрывают глаза. Полосатый хищник способен прыгнуть в длину на шесть метров, а в высоту — на пять.

Обычно тигр нападает из засады и со спины. Если же жертва его заметила, он чаще всего отступает. Поэтому работники индийских заповедников носят на затылке маски-лица, чтобы сбить животное с толку. В отличие от других кошек, тигры любят воду и превосходно плавают.

Кстати, тигры способны подделывать голоса других животных, чтобы заманить добычу. Они имитируют даже медвежий рев. При этом голос каждого тигра уникален, хищники могут по рыку узнать друг друга. А вот нападая, они не рычат, а шипят и фыркают.

Вообще тигры и медведи часто сталкиваются на общей территории (например, в России) и не всегда мирно расходятся. Ударом лапы тигр может расколоть череп медведя или сломать спину оленю. А вот при встрече с крокодилом, например, в мангровом лесе Сундарбан, тигр сначала ослепляет рептилию, а уже потом переворачивает на спину и добивает.

22 июля на странице ФГБУ «Заповедное Приамурье» в Facebook был опубликован любопытный снимок, сделанный фотоловушкой. Тигр и медведь устроили заочное соревнование около «почтового» дерева — места, где животные оставляют метки.

Сотрудник «Заповедного Приамурья» Алексей Готванский объяснил, что звери много лет делят территории, но пока обходятся без конфликтов.

В азиатской мифологии тигр — царь зверей, символ силы, доблести, власти, плодородия, посредник между небом и землей. В даосизме хищник связан с осенью, белым цветом, западом и водой. Он противостоит зеленому дракону — символу весны и востока. Тигр мог прогнать даже демонов, поэтому на могилах часто ставили его каменные фигурки.

Согласно китайским верованиям, пять тигров является стражами сторон света и центра мира. Чтобы не привлечь ненароком внимания зверя древние китайцы именовали его царем гор и великим пресмыкающимся.

Некоторые индийские племена видели в тигре своего предка. В южном Китае также были распространены легенды о тиграх-оборотнях.