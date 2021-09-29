5 ядовитых грибов, которые маскируются под съедобные

Летальность при отравлении бледной поганкой достигает 90%, при этом даже опытные грибники могут легко перепутать ее с шампиньоном. В галерее "Рамблера" — разбираем симптомы отравления, а также то, какие могут быть различия между съедобными грибами и их ядовитыми собратьями.

Ложноопенок серно-желтый

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Его легко перепутать со съедобным опенком осенним, у которого шляпка может иметь диаметр от 5 до 10 сантиметров, а у ложных опят она меньше и не превышает более 7 сантиметров. У истинного опенка цвет шляпки либо серо-желтый, либо желто-коричневый, с небольшими коричневыми чешуйками, частые пластинки бело-желтоватого цвета, у взрослых грибов — светло-бурые с темными пятнами.

У ложного опенка шляпка не имеет чешуек, ножка тонкая и полая, в отличие от обычного опенка, у которого на ножке есть колечко, у ложных опят его нет.

Признаки отравления

Первые симптомы появляются быстро — от одного до шести часов после поедания. Накатывает чувство тошноты, нарастает потливость, затем — рвота и возможна полная потеря сознания. Случаи летальных исходов при отравлении этим грибом редки, но случаются.

Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, а во время ожидания приезда специалистов (ложный белый гриб) стимулировать рвоту.

Сатанинский гриб

Его еще часто называют ложным белым грибом, так как именно с ним его очень просто перепутать. Отличия: у сатанинского гриба цвет однородный землистый, у белого — выделяется ярко-коричневая шляпка. Под шляпкой и на ножках сатанинского гриба — красноватые пятна. Если срезать сатанинский гриб у основания, то мякоть у него будет коричневатого цвета, а у белого она будет белого.

В специализированных книгах сатанинский гриб относят к условно-съедобным, но проверять результат его употребления в пищу вряд ли кому-то захочется.

Признаки отравления

При отравлении сатанинским грибом у человека начинается сильная рвота и постоянная диарея. Проявляется токсическое поражение нервной системы, вплоть до паралича конечностей. У человека может быть непроходящая головная боль и потеря сознания. Случаи летального исхода бывают из-за остановки сердца. При отравлении этими грибами необходимо вызвать врача и сделать промывание желудка.

Ложная лисичка

Этот гриб еще называют говорушкой оранжевой. И он очень похож на лисичку! Тем не менее, у ложной лисички окрас ярче, по краю цвет светлее, чем в центре, шляпка немного бархатистая. У настоящих лисичек цвет менее яркий, шляпка однородна, поверхность гладкая с немного ассиметричными рваными краями. У ложной лисички же края ровные и гладкие.

У ложной лисички более тонкие пластинки. У настоящей — пластинки более плотные и переходят в ножку гриба.

Признаки отравления

Говорушки классифицируют как условно-съедобные грибы, которые необходимо вымачивать, чтобы вытянуть ядовитые вещества. Тем не менее, отравление может произойти. Симптомами будут: диарея, тошнота и последующая рвота, сильная головная боль и боль в животе. В некоторых случаях могут появляться судороги.

Рядовка серная

По внешнему виду этот гриб очень похож на своего съедобного двойника — зеленушку. Мякоть у рядовки серо-желтая, бывает зеленый оттенок. Но запах у ядовитого гриба более резкий, отталкивающий, будто химический, напоминает деготь. Правда, стоит отметить что молодые экземпляры могут пахнуть приятно, как цветы. Кожица рядовки слегка клейкая и при этом гладкая.

Признаки отравления

Может вызывать кишечные расстройства, которые проявляются в течение часа после поедания ядовитого гриба. Также появляется слабость, тошнота, диарея, боль в животе. Случаев отравления со смертельным исходом не зафиксировано.

Бледная поганка

Бледную поганку даже опытные грибники могут перепутать с шампиньонами. Но отличия есть: у поганки тоньше ножка и она менее мясиста. При этом цвет шляпки поганки и под ней одинаково белый, но может быть и с зеленоватым оттенком, в то время как у шампиньонов розоватый оттенок и однородный цвет.

Также шампиньоны отличаются насыщенным лесным запахом, а у ядовитого собрата запаха нет вовсе.

Мякоть бледной поганки — чистая, не изъеденная насекомыми, а ее ножка переходит в вольво — это образование, которое напоминает яйцо. У основания шампиньона можно заметить лишь небольшое утолщение ножки. Мякоть шампиньона в разрезе со временем темнеет, а мякоть бледной поганки — нет.

Признаки отравления

Первые симптомы проявляются спустя 8-18 часов после поедания ядовитого гриба: спастическая боль в животе, диарея и рвота, которые приводят к угрожающему жизни обезвоживанию.

Необходимо вызвать специалистов как можно раньше, так как на вторые-третьи сутки после проявления первых симптомов отравления может появиться ложное ощущение улучшения состояния. Но уже на пятые сутки вновь может вернуться резкое ухудшение состояния, которое проявляется печеночной недостаточностью.