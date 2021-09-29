5 ядовитых грибов, которые маскируются под съедобные

Летальность при отравлении бледной поганкой достигает 90%, при этом даже опытные грибники могут легко перепутать ее с шампиньоном. В галерее "Рамблера" — разбираем симптомы отравления, а также то, какие могут быть различия между съедобными грибами и их ядовитыми собратьями.
Его легко перепутать со съедобным опенком осенним, у которого шляпка может иметь диаметр от 5 до 10 сантиметров, а у ложных опят она меньше и не превышает более 7 сантиметров. У истинного опенка цвет шляпки либо серо-желтый, либо желто-коричневый, с небольшими коричневыми чешуйками, частые пластинки бело-желтоватого цвета, у взрослых грибов — светло-бурые с темными пятнами.
У ложного опенка шляпка не имеет чешуек, ножка тонкая и полая, в отличие от обычного опенка, у которого на ножке есть колечко, у ложных опят его нет.
Признаки отравления
Первые симптомы появляются быстро — от одного до шести часов после поедания. Накатывает чувство тошноты, нарастает потливость, затем — рвота и возможна полная потеря сознания. Случаи летальных исходов при отравлении этим грибом редки, но случаются.
Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, а во время ожидания приезда специалистов (ложный белый гриб) стимулировать рвоту.
Его еще часто называют ложным белым грибом, так как именно с ним его очень просто перепутать. Отличия: у сатанинского гриба цвет однородный землистый, у белого — выделяется ярко-коричневая шляпка. Под шляпкой и на ножках сатанинского гриба — красноватые пятна. Если срезать сатанинский гриб у основания, то мякоть у него будет коричневатого цвета, а у белого она будет белого.
В специализированных книгах сатанинский гриб относят к условно-съедобным, но проверять результат его употребления в пищу вряд ли кому-то захочется.
Признаки отравления
При отравлении сатанинским грибом у человека начинается сильная рвота и постоянная диарея. Проявляется токсическое поражение нервной системы, вплоть до паралича конечностей. У человека может быть непроходящая головная боль и потеря сознания. Случаи летального исхода бывают из-за остановки сердца. При отравлении этими грибами необходимо вызвать врача и сделать промывание желудка.
Этот гриб еще называют говорушкой оранжевой. И он очень похож на лисичку! Тем не менее, у ложной лисички окрас ярче, по краю цвет светлее, чем в центре, шляпка немного бархатистая. У настоящих лисичек цвет менее яркий, шляпка однородна, поверхность гладкая с немного ассиметричными рваными краями. У ложной лисички же края ровные и гладкие.
У ложной лисички более тонкие пластинки. У настоящей — пластинки более плотные и переходят в ножку гриба.
Признаки отравления
Говорушки классифицируют как условно-съедобные грибы, которые необходимо вымачивать, чтобы вытянуть ядовитые вещества. Тем не менее, отравление может произойти. Симптомами будут: диарея, тошнота и последующая рвота, сильная головная боль и боль в животе. В некоторых случаях могут появляться судороги.
По внешнему виду этот гриб очень похож на своего съедобного двойника — зеленушку. Мякоть у рядовки серо-желтая, бывает зеленый оттенок. Но запах у ядовитого гриба более резкий, отталкивающий, будто химический, напоминает деготь. Правда, стоит отметить что молодые экземпляры могут пахнуть приятно, как цветы. Кожица рядовки слегка клейкая и при этом гладкая.
Признаки отравления
Может вызывать кишечные расстройства, которые проявляются в течение часа после поедания ядовитого гриба. Также появляется слабость, тошнота, диарея, боль в животе. Случаев отравления со смертельным исходом не зафиксировано.
Бледную поганку даже опытные грибники могут перепутать с шампиньонами. Но отличия есть: у поганки тоньше ножка и она менее мясиста. При этом цвет шляпки поганки и под ней одинаково белый, но может быть и с зеленоватым оттенком, в то время как у шампиньонов розоватый оттенок и однородный цвет.
Также шампиньоны отличаются насыщенным лесным запахом, а у ядовитого собрата запаха нет вовсе.
Мякоть бледной поганки — чистая, не изъеденная насекомыми, а ее ножка переходит в вольво — это образование, которое напоминает яйцо. У основания шампиньона можно заметить лишь небольшое утолщение ножки. Мякоть шампиньона в разрезе со временем темнеет, а мякоть бледной поганки — нет.
Признаки отравления
Первые симптомы проявляются спустя 8-18 часов после поедания ядовитого гриба: спастическая боль в животе, диарея и рвота, которые приводят к угрожающему жизни обезвоживанию.
Необходимо вызвать специалистов как можно раньше, так как на вторые-третьи сутки после проявления первых симптомов отравления может появиться ложное ощущение улучшения состояния. Но уже на пятые сутки вновь может вернуться резкое ухудшение состояния, которое проявляется печеночной недостаточностью.
Летальность при отравлении бледной поганкой очень высокая и составляет от 50% до 90% всех случаев.