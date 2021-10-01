«Бал Сатаны»: тайны самой скандальной вечеринки Ротшильдов

В конце 1970-х годов в прессу попали весьма своеобразные фотографии, сделанные на празднике Хеллоуин в родовом поместье Ротшильдов. На них была запечатлена элита общества в странных костюмах.

Текст приглашений был написан наизнанку, так что читать их нужно было через зеркало.

Большинство участников были респектабельны и немолоды, они вели себя, как пассивные участники театральной постановки, даже не стараясь подыграть своим экстравагантным костюмам.

Он спроектировал костюмы и декорации. Дали любил изображать на своих полотнах кузнечиков и муравьёв, которые символизировали смерть и упадок, на этот раз на вычурную шляпу одного из гостей он поместил жуков-скарабеев.

Однако же, как фотографии с праздника могли попасть в прессу? Съёмками занимался один из приглашённых – Алексис фон Розенберг, барон де Рид, любитель искусства и отпрыск одной из крупнейших европейских банкирских семей.

Лицо одной из приглашённых было закрыто яблоком – точнее, создавалось впечатление, что она несёт этот фрукт в зубах.

Сообщалось, что в поместье Ротшильдов произошла ритуальная встреча сатанистов. На столе вперемешку с блюдами лежали разломанные куклы. Они были расценены как символы программирование сознания жертв сатанинских ритуалов.

Лицо одной из приглашённых было закрыто яблоком – точнее, создавалось впечатление, что она несёт этот фрукт в зубах.

Однако же, как фотографии с праздника могли попасть в прессу? Съёмками занимался один из приглашённых – Алексис фон Розенберг, барон де Рид, любитель искусства и отпрыск одной из крупнейших европейских банкирских семей. В конце 1970-х фон Розенберг поссорился с Ротшильдами и в отместку опубликовал эти фотографии, сопроводив их зловещими комментариями. Барон утверждал, что на празднике принесли в жертву Сатане куклу, имитирующую девушку на ложе из роз, злоупотребляли наркотиками, а финалом стала оргия без разбора пола.