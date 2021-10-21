Недовольный кот украл славу звезды «Перл-Харбор»

У актрисы Кейт Бекинсейл есть персидский кот по кличке Клайв. Домашний питомец звезды фильма "Перл-Харбор" захватил ее социальные сети и стал популярен.

Актриса часто наряжает кота в разные наряды. Например, в платье, костюм круассана, пирата, паука или пожилой бабушки. Недовольный кот всем своим видом показывает, что ему это не нравится. Недавно Бекинсейл опубликовала фото, на котором положила питомца на голову наподобие меховой шапки. А еще актриса красит ему ногти. На снимках засветился его розовый маникюр.