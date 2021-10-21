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Недовольный кот украл славу звезды «Перл-Харбор»

Мира Маркина
3 часа назад

У актрисы Кейт Бекинсейл есть персидский кот по кличке Клайв. Домашний питомец звезды фильма "Перл-Харбор" захватил ее социальные сети и стал популярен.

У актрисы Кейт Бекинсейл есть персидский кот по кличке Клайв.
1/7 У актрисы Кейт Бекинсейл есть персидский кот по кличке Клайв.
Фото: @katebeckinsale
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Домашний питомец звезды фильма "Перл-Харбор" захватил ее социальные сети и стал популярен.
2/7  Домашний питомец звезды фильма "Перл-Харбор" захватил ее социальные сети и стал популярен.
Фото: @katebeckinsale
Актриса часто наряжает кота в разные наряды.
3/7 Актриса часто наряжает кота в разные наряды.
Фото: @katebeckinsale
Например, в платье, костюм круассана, пирата, паука.
4/7 Например, в платье, костюм круассана, пирата, паука.
Фото: @katebeckinsale
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Или пожилой бабушки...
5/7  Или пожилой бабушки...
Фото: @katebeckinsale
Недовольный кот всем своим видом показывает, что ему это не нравится.
6/7 Недовольный кот всем своим видом показывает, что ему это не нравится.
Фото: @katebeckinsale
Пользователи соцсети считают, что кот скоро не выдержит и отомстит хозяйке за все издевательства.
7/7 Пользователи соцсети считают, что кот скоро не выдержит и отомстит хозяйке за все издевательства.
Фото: @katebeckinsale

Актриса часто наряжает кота в разные наряды. Например, в платье, костюм круассана, пирата, паука или пожилой бабушки. Недовольный кот всем своим видом показывает, что ему это не нравится. Недавно Бекинсейл опубликовала фото, на котором положила питомца на голову наподобие меховой шапки. А еще актриса красит ему ногти. На снимках засветился его розовый маникюр.

Однако пользователи соцсети считают, что кот скоро не выдержит и отомстит хозяйке за все издевательства.

"Шансы, что кот убьет тебя, ничтожно малы, но существуют", - пишут в комментариях подписчики голливудской звезды.

Истории,Фото,Кейт Бекинсейл,
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