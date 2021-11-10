Австралийские регбистки снялись для откровенного календаря

Не секрет, что пандемия ударила по всем сферам человеческой деятельности. Разумеется, досталось и спорту и особенно любительскому. Женскую команду по регби Carlisle Cougar из города Карлайла в нелегкий для всех период бросили спонсоры и спортсменки решили сами заработать на спортивные нужды. Для этого они выбрали старый проверенный способ — выпустили эротический календарь своей команды.

1/7 Не секрет, что пандемия ударила по всем сферам человеческой деятельности. Фото: Bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Разумеется, досталось и спорту и особенно любительскому. Фото: Bigpicture.ru 3/7 Женскую команду по регби Carlisle Cougar из города Карлайла в нелегкий для всех период бросили спонсоры. Фото: Bigpicture.ru 4/7 И спортсменки решили сами заработать на спортивные нужды. Фото: Bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Для этого они выбрали старый проверенный способ — выпустили эротический календарь своей команды. Фото: Bigpicture.ru 6/7 Издать календарь, да еще и качественный, совсем непросто. Фото: Bigpicture.ru 7/7 В этом деле команде помогали 14 местных предприятий и организаций. Фото: Bigpicture.ru

Издать календарь, да еще и качественный, совсем непросто. В этом деле команде помогали 14 местных предприятий и организаций. Кто-то помог с фотографом, кто-то предоставил оборудование и освещение, а кто-то оплатил услуги типографии. 26-летняя Ханна Фаррелл, вице-капитан команды, рассказала, что для женщин это был первый подобный опыт и они очень волновались.

Но все прошло идеально и спортсменки остались довольны результатом. Несмотря на то что у многих регбисток-аматоров фигуры совсем не идеальные, на фото спортсменки себе понравились. Команда Carlisle Cougar создавалась не для громких побед на чемпионатах. Фаррелл так объяснила ее главную цель:

«Мы принимаем и приветствуем игроков, независимо от их опыта в регби. Нашим игрокам от 18 до 40 лет, некоторые — матери, сестры, жены и тети. У нас есть игроки, от студентов до сменных рабочих, и мы понимаем и принимаем обстоятельства каждого. У женщин много дел — семья и работа, поэтому регби — это активность, которая дает отдушину в жизни и снимает любое напряжение».