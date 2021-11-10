Австралийские регбистки снялись для откровенного календаря

Не секрет, что пандемия ударила по всем сферам человеческой деятельности. Разумеется, досталось и спорту и особенно любительскому. Женскую команду по регби Carlisle Cougar из города Карлайла в нелегкий для всех период бросили спонсоры и спортсменки решили сами заработать на спортивные нужды. Для этого они выбрали старый проверенный способ — выпустили эротический календарь своей команды.
Издать календарь, да еще и качественный, совсем непросто. В этом деле команде помогали 14 местных предприятий и организаций. Кто-то помог с фотографом, кто-то предоставил оборудование и освещение, а кто-то оплатил услуги типографии. 26-летняя Ханна Фаррелл, вице-капитан команды, рассказала, что для женщин это был первый подобный опыт и они очень волновались.
Но все прошло идеально и спортсменки остались довольны результатом. Несмотря на то что у многих регбисток-аматоров фигуры совсем не идеальные, на фото спортсменки себе понравились. Команда Carlisle Cougar создавалась не для громких побед на чемпионатах. Фаррелл так объяснила ее главную цель:
«Мы принимаем и приветствуем игроков, независимо от их опыта в регби. Нашим игрокам от 18 до 40 лет, некоторые — матери, сестры, жены и тети. У нас есть игроки, от студентов до сменных рабочих, и мы понимаем и принимаем обстоятельства каждого. У женщин много дел — семья и работа, поэтому регби — это активность, которая дает отдушину в жизни и снимает любое напряжение».
После введения локдауна в Австралии клуб был долгое время закрыт, а его финансирование полностью прекратилось. Сейчас, по мнению женщин, самое время начать его возрождение. Календарь с обнаженными спортсменками — это не только способ собрать деньги для Carlisle Cougar. Это еще и серьезная популяризация спорта. Фото женщин на поле показывают, что для занятий регби необязательно иметь спортивное телосложение — главное желание.