Сериал «Игра в кальмара» стал хитом Netflix за несколько недель и собрал перед экранами 111 миллионов зрителей. Шоу критикует капитализм и вечную гонку за деньгами, используя в качестве красноречивых метафоры детские забавы. Игры из сериала — настоящие и знакомы южнокорейцам с детства. Режиссер Хван Дон-хёк, росший в 70-80-х в Сеуле, при написании сценария вдохновлялся играми, которые любил, будучи ребенком. Мы представили, в какие игры в то же время играли бы дети во дворе в СССР.

«Тише едешь — дальше будешь» — «Море волнуется раз»

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В СССР существовал почти полный аналог игры из сериала. Подобные забавы, где нужно замереть на счет, есть во многих странах. Например, в США и Британии подобная игра называется «Красный свет — зеленый свет».

Правила игры: Ведущий отворачивается и приговаривает «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри». Затем он проходит по рядам участников: тот, кто первый засмеялся или пошевелился, становится «водой».

«Сахарные соты» — «Резиночка»

А вот тут не так очевидно. Похожую советскую игру, да еще с едой, припомнить сложно. В сериале герои должны были вырезать из сахарного сота фигурку — круг, треугольник, звездочку или зонтик. Игра требует четкости, внимательности и аккуратности (или хитрости, как у главного героя). Чтобы прыгать через формы резиночки, нужно не меньше точности в движениях.

Правила игры: резинку либо привязывают на дерево, либо пара участников надевают ее на ноги. Игрок должен прыгать через резиночку как угодно — «бабочкой», «восьмеркой», «ступеньками». Главное — не задевать саму резинку.

«Перетягивание каната» — без изменений

Здесь мудрить не надо: игра на силу и выносливость была на каждом занятии физкультурой.

Правила игры: участники делятся на две команды и встают по сторонам каната. Задача — перетянуть канат на свою сторону.

«Камешки» — «Фишки»

В сериале никто особо не знал, как правильно играть в камешки. Участник 001 так и сказал товарищу 456, что одного истинного варианта нет — в каждом дворе были свои условия.

Самая близкая по смыслу игра — в фишки, кэпсы или сотки. Да, это не СССР: первые игрушки завезли в страну только в 1997 году. Зато совпадает по смыслу: фишки можно обменять или подарить, бить друг об друга или «битой», ставить в пирамидки и столбики.

Правила игры: один из вариантов —положить фишки лицевой стороной вниз, затем ударить «битой» (другой фишкой). Фишки, которые обернулись лицевой стороной, ведущий забирает себе. Также можно строить на скорость или на высоту пирамидки и башенки из кэпсов.

«Стеклянный мост» — «Классики»

И там, и там прыгать нужно аккуратно и знать, куда наступать не стоит.

Правила игры: на асфальте расчерчивается поле из квадратов. В первый квадрат кидают «биту» (камешек или кубик). Участник должен толкать биту за собой. В каждом квадратике своя последовательность ног: например, на третьем прыгать на только на левой ноге, на четвертом — на правой.

«Игра в кальмара» — «Казаки-разбойники»

Вы поняли, как правильно играть в игру в кальмара? Мы не очень. Однако забава напоминает классическую дворовую игру: есть тематическое деление на команды, расчерченное поле, сложная система «вод» и тайных знаков.