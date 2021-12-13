Как католическая принцесса стала панком

Скромная наследница обедневших аристократов в 19 лет вышла замуж за пожилого расточительного князя и стала звездой эпатажа в высшем свете, за что ее прозвали принцессой-динамит. История, достойная романа в духе Джейн Остин и Шарлотты Бронте сразу, как ни странно, произошла не в романтичном XIX, а в прагматичном XX веке. Подробности — в статье «Рамблера».

1/7 Скромная наследница обедневших аристократов вышла замуж за пожилого князя и стала звездой эпатажа, за что ее прозвали принцессой-динамит. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В 1979 году девушка познакомилась с князем Турн-и-Таксис. 31 мая 1980 года они поженились. Жених был старше невесты на 34 года. Фото: Globallookpress.com 3/7 Впрочем, Глория не выглядела несчастной в своем платье от Valentino и бриллиантовой диадеме, когда-то принадлежавшей императрице Евгении. Фото: Globallookpress.com 4/7 Хотя в свете сплетничали о бисексуальной ориентации князя, но Иоганнес действительно окружил молодую жену заботой и роскошью. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Она сочетала бальные платья с плюшевыми мишками в качестве аксессуаров. Фото: Globallookpress.com 6/7 А фамильные украшения с многоэтажными начесами. Словом, превратилась в настоящую панк-принцессу. Фото: Globallookpress.com 7/7 Несмотря на панк-образ в юности, Глория набожная католичка и выступает за традиционные ценности. Фото: Globallookpress.com

Графиня Глория родилась 23 февраля 1960 года. Ее отец формально возглавлял ветвь Глаухау дома Шёнбургов, ее мать была отпрыском знатного венгерского семейства Сеченьи, а в своих предках числила князей Голицыных (включая знаменитую Пиковую даму) и Трубецких. Так что русская кровь в великосветской бунтарке тоже есть. Кстати, ее наличием иногда и объясняли безумства Глории в высшем свете.

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Впрочем, высокородное происхождение было слабым утешением, ведь реальные богатства семьи вместе с фамильным замком Рохсбург были национализированы советскими режимами в ГДР и Венгрии. Коммунисты привилегий голубой крови не признавали, а делать дочь пионеркой и комсомолкой родители не хотели. В детстве Глория вместе с родителям подолгу жила в Того и Сомали, где ее отец работал журналистом. В 1970 году ее отправили школу для девочек при бенедиктинском монастыре — постигать азы благонравного поведения. Несмотря на раскованные нравы второй половины XX века и будущий панк-имидж Глория всегда оставалась набожной католичкой.

В юности Глория подрабатывала официанткой на солидном горнолыжном курорте Санкт-Морице. В 1979 году девушка на званом обеде в Мюнхене познакомилась с Иоганнесом, князем Турн-и-Таксис. Этот род и поныне остается самым богатым из владетельных домов Европы. Через несколько дней юная графиня и пожилой князь случайно встретились в кафе. Глория должна была поехать с друзьями на концерт, но отказалась и приняла приглашение князя пообедать. Роман был скандальным даже по меркам высшего света, но 31 мая 1980 года Глория и Иоганнес поженились в Баварии. Жених был старше невесты на 34 года.

Впрочем, Глория не выглядела несчастной в своем платье от Valentino и бриллиантовой диадеме, когда-то принадлежавшей французской императрице Евгении. Хотя в свете сплетничали об ориентации князя — тот не скрывал своей бисексуальности и устраивал авангардные вечеринки — но Иоганнес действительно окружил молодую жену заботой и роскошью. У супругов родилось трое детей — Мария-Терезия, Елизавета и Альберт — после чего на радостях муж поддерживал любые эпатажные идеи своей жены.

Глория стала настоящей дивой и главной героиней европейской светской хроники восьмидесятых, ее обожали журналисты и богема. Немцы открыто сравнивали ее с принцессой Дианой (титул князя равнозначен принцу) за умение всегда быть в центре внимания, но Глория играла свою пьесу. Она устраивала причудливые маскарадные вечеринки, позировала в немыслимых нарядах, сочетала бальные платья и фамильные украшения с многоэтажными начесами, цветными локонами и плюшевыми мишками в качестве аксессуаров, словом, превратилась в настоящую панк-принцессу. Князь носил странные костюмы в тон жене с достоинством опытного аристократа.

В 1990 году княгиня Глория овдовела, но не стала связывать себя узами брака и занялась управлением расстроенными финансами семьи. Она продемонстрировала истинно немецкую практичность и смогла выплатить все долги, отказавшись от развлечений. Ради сохранения фамильных владений Глория продавала драгоценности музейной ценности, коллекционные автомобили и произведения искусства.

Княгиня и сейчас не видит ничего предосудительного в том, чтобы сдавать великолепные замки в аренду для киносъемок и торжеств и гостеприимно распахивает двери дворцов перед туристами.

И даже в эпоху шикарных балов князь и княгиня Турн-и-Таксис принципиально не баловали наследников, выдавая им на карманные расходы всего по пятьдесят марок. Родители считали, что дети должны знать цену деньгам. Мария-Терезия стала художницей, Елизавета — журналисткой, Альберт — автогонщиком, хотя в Эдинбургском университете изучал экономику и богословие. Впрочем, все они остаются совладельцами 30 тысяч гектаров земельных угодий в сердце Европы, пивных заводов и поместий.