Время ностальгии: смотрим, какие забавные и изобретательные костюмы шили советские родители для своих детей.

Купить карнавальный костюм для ребенка, заказать его по интернету или одолжить у знакомых — сегодня вообще не проблема. В советское время праздничные наряды либо шили, либо передавали по наследству от старших братиков и сестер.

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Подготовка занимала несколько недель или, если родители забыли, одну ночь. Кто-то подходил к празднику ответственно, отшивая наряд солдата или космонавта с нуля. В ход шли вещи, из которых ребенок уже вырос: низ и верх расшивали, в прорези вставляли обрезки похожей ткани, а затем все украшали бусинами, пуговицами или мишурой. Кто-то мастерил костюмы и маски из картонных коробок, покрывая их красками.

Волшебники, роботы, рыцари, Чебурашка и клоун Петрушка — какие костюмы только не встречались на утреннике.

Девочки носили наряды снежинок, фей и русских народных красавиц. Мальчикам предлагали наряды солдат, мушкетеров и космонавтов. Наконец, все дети любили костюмы животных: белочки, медведи, волки, лисички и зайцы. Детям покупали картонные или пластиковые маски, которые вешали на лоб.

«Ой, я помню, как меня нарядили в какого-то ученого или космонавта, а я хотел быть котом, как старший брат. В итоге на утреннике забрал у него маску и в ней ходил. Он злился страшно», — Александр, 42 года.

Проще всего было «снежинкам» и «зайчикам». Девочки украшали белые платья самодельными снежинками из бумаги. Мальчикам делали ушки из картона, папье-маше или ваты, а сзади пришивали «хвостик». Воспитатели даже устраивали игры в «догоняшки», где волк срывал как можно больше «хвостиков» — конечно же, потом возвращал.

«А я была Шахирезадой. Родителям от каких-то знакомых достался наряд: розовый маленький топик, широкие шаровары в блестках. Решили, что не пропадать же добру», — Светлана, 36 лет.