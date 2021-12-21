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1 час назад

Мальчики-зайчики: какие костюмы носили на новогодние утренники в СССР

Время ностальгии: смотрим, какие забавные и изобретательные костюмы шили советские родители для своих детей.

1/10 Купить карнавальный костюм, заказать его по интернету или одолжить у знакомых — сегодня вообще не проблема.
Фото: admkrsk.ru
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2/10 В советское время костюмы либо мастерили самостоятельно, либо передавали по наследству от старших братиков и сестер.
Фото: admkrsk.ru
3/10 В ход шли вещи, из которых ребенок уже вырос. Кто-то мастерил костюмы и маски из картонных коробок, покрывая их красками.
Фото: admkrsk.ru
4/10 Волшебники, роботы, рыцари, Чебурашка и клоун Петрушка — какие костюмы только не встречались на утреннике.
Фото: РИА Новости
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5/10 Дети любили костюмы животных: белочки, медведи, волки, лисички и зайцы.
Фото: admkrsk.ru
6/10 «Зайчикам» делали ушки из картона, папье-маше или ваты, а сзади пришивали «хвостик».
Фото: Andrey Kozlov/Facebook
7/10 Воспитатели даже устраивали игры в «догоняшки», где волк срывал как можно больше «хвостиков» — конечно же, потом возвращал.
Фото: admkrsk.ru
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8/10 Девочки носили наряды снежинок, фей и русских народных красавиц, украшали платья мишурой и самодельными снежинками.
Фото: РИА Новости
9/10 Стоит отметить и костюмы воспитателей. Нянечки чудесным образом перевоплощались в Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу и Кощея.
Фото: РИА Новости
10/10 Кульминацией утренника была торжественная елка: «Раз, два, три — елочка, гори!». Затем детям раздавали сладкие подарки и вели пить чай.
Фото: РИА Новости

Купить карнавальный костюм для ребенка, заказать его по интернету или одолжить у знакомых — сегодня вообще не проблема. В советское время праздничные наряды либо шили, либо передавали по наследству от старших братиков и сестер.

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Подготовка занимала несколько недель или, если родители забыли, одну ночь. Кто-то подходил к празднику ответственно, отшивая наряд солдата или космонавта с нуля. В ход шли вещи, из которых ребенок уже вырос: низ и верх расшивали, в прорези вставляли обрезки похожей ткани, а затем все украшали бусинами, пуговицами или мишурой. Кто-то мастерил костюмы и маски из картонных коробок, покрывая их красками.

Волшебники, роботы, рыцари, Чебурашка и клоун Петрушка — какие костюмы только не встречались на утреннике.

Девочки носили наряды снежинок, фей и русских народных красавиц. Мальчикам предлагали наряды солдат, мушкетеров и космонавтов. Наконец, все дети любили костюмы животных: белочки, медведи, волки, лисички и зайцы. Детям покупали картонные или пластиковые маски, которые вешали на лоб.

«Ой, я помню, как меня нарядили в какого-то ученого или космонавта, а я хотел быть котом, как старший брат. В итоге на утреннике забрал у него маску и в ней ходил. Он злился страшно», — Александр, 42 года.

Проще всего было «снежинкам» и «зайчикам». Девочки украшали белые платья самодельными снежинками из бумаги. Мальчикам делали ушки из картона, папье-маше или ваты, а сзади пришивали «хвостик». Воспитатели даже устраивали игры в «догоняшки», где волк срывал как можно больше «хвостиков» — конечно же, потом возвращал.

«А я была Шахирезадой. Родителям от каких-то знакомых достался наряд: розовый маленький топик, широкие шаровары в блестках. Решили, что не пропадать же добру», — Светлана, 36 лет.

Стоит отметить и костюмы воспитателей. Нянечки чудесным образом перевоплощались в Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу, Кощея и Старуху Шапокляк. Конечно, дети угадывали в героях любимых воспитателей, но не всегда. Кульминацией утренника была торжественная елка: «Раз, два, три — елочка, гори!». Затем детям раздавали сладкие подарки и вели пить чай.

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