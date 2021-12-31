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1 час назад

Лучшие фотографии 2021 года крупным планом

В этом году на международный конкурс Close-up Photographer of the Year 2021 (CUPOTY), посвященный микро- и макросъемке, было отправлено более 9000 фотографий из 56 стран мира. Лучшие из них — в галерее "Рамблера".

1/10 Тройняшки в зеленом. Финалист категории «Животные».
Фото: Johan De Ridder/@cupoty
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2/10 Иллюзия. «Мыльный пузырь существует всего несколько секунд, прежде чем он лопнет. Эта фотография не только изображает эфемерную жизнь обычного физического явления, но также показывает самые разнообразные цвета и завораживающие узоры».
Фото: Bruno Militelli/@cupoty
3/10 Спрятавшийся. «Я обнаружил зайца внезапно всего в пяти метрах от себя. Лежа на земле, я смог запечатлеть его в сельскохозяйственной среде и показать, как животные могут выжить в искусственной среде обитания».
Фото: Anton Trexler/@cupoty
4/10 Небо и земля. «Это микрометеорит, расположенный поверх столь же крохотного граната. Эти элементы меньше, чем большинство песчинок, от 1/3 до 1/2 миллиметра в диаметре».
Фото: Don Komarechka/@cupoty
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5/10 Светлячок.
Фото: Ripan Biswas/@cupoty
6/10 Танцуя в темноте. 1-е место в категории «Животные».
Фото: Juan J. González Ahumada/@cupoty
7/10 Крошечные детали. «Я сделал свой снимок в последний день зимы 2020 года в заброшенной шахте Börzsöny Hills в Венгрии. Фотография показывает малую подковообразную летучую мышь, тело которой составляет менее 5 см. Ее популяция сокращается по всей Европе и является охраняемым видом».
Фото: @cupoty
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8/10 Крыса в шине. Победитель конкурса «Молодой close-up фотограф года».
Фото: Ezra Boulton/@cupoty
9/10 Holly Parachute. 1-е место в категории «Растения и грибы».
Фото: @cupoty
10/10 Чашка гриба Lachnum Niveum. 2-е место в категории «Растения и грибы».
Фото: Andy Sands/@cupoty

Конкурс CUPOTY проводится с 2018 года. Его основала супружеская пара — Трейси и Дэниел Колдер, живущие в Великобритании и работают фотографами. По их мнению, снимки крупным планом показывают слои, масштабы и миры, которые часто не замечаются невооруженным глазом.

"Для меня одна из самых больших радостей — это то, что она (фотография крупным планом — прим. ред.) замедляет вас и побуждает более внимательно относитесь к своему окружению. Макрообъектив похож на портал в другой мир — даже самые приземленные предметы можно превратить в увлекательные сюжеты. Например, я видела невероятные снимки слизистых, стеклянных бутылок и человеческих волос. Если вы подойдете к предмету с чувством любопытства, то обычное может стать необычным", — поделилась Трейси Колдер.

Участники конкурса делали снимки на абсолютно разную технику: от мобильного телефона до высококачественных зеркальных камер. Фотографы показали крупным планом чашечные грибы, мыльные пузыри, животных, насекомых и даже микрометеорит, размером меньше песчинок.

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