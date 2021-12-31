Лучшие фотографии 2021 года крупным планом

В этом году на международный конкурс Close-up Photographer of the Year 2021 (CUPOTY), посвященный микро- и макросъемке, было отправлено более 9000 фотографий из 56 стран мира. Лучшие из них — в галерее "Рамблера".
Конкурс CUPOTY проводится с 2018 года. Его основала супружеская пара — Трейси и Дэниел Колдер, живущие в Великобритании и работают фотографами. По их мнению, снимки крупным планом показывают слои, масштабы и миры, которые часто не замечаются невооруженным глазом.
"Для меня одна из самых больших радостей — это то, что она (фотография крупным планом — прим. ред.) замедляет вас и побуждает более внимательно относитесь к своему окружению. Макрообъектив похож на портал в другой мир — даже самые приземленные предметы можно превратить в увлекательные сюжеты. Например, я видела невероятные снимки слизистых, стеклянных бутылок и человеческих волос. Если вы подойдете к предмету с чувством любопытства, то обычное может стать необычным", — поделилась Трейси Колдер.
Участники конкурса делали снимки на абсолютно разную технику: от мобильного телефона до высококачественных зеркальных камер. Фотографы показали крупным планом чашечные грибы, мыльные пузыри, животных, насекомых и даже микрометеорит, размером меньше песчинок.