Лучшие фотографии 2021 года крупным планом

"Для меня одна из самых больших радостей — это то, что она (фотография крупным планом — прим. ред.) замедляет вас и побуждает более внимательно относитесь к своему окружению. Макрообъектив похож на портал в другой мир — даже самые приземленные предметы можно превратить в увлекательные сюжеты. Например, я видела невероятные снимки слизистых, стеклянных бутылок и человеческих волос. Если вы подойдете к предмету с чувством любопытства, то обычное может стать необычным", — поделилась Трейси Колдер.