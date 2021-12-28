Мем We Are Not The Same появился в 2019 году в Twitter, но стал широко популярен только в конце 2021 года. На русский язык фразу переводят как «Мы разные», «Мы не одинаковые», «Мы на разных уровнях». Вырос мем из серьезных постов о саморазвитии. На Facebook в группах о мотивации и успехе часто публиковали картинки с подписями в стиле «ты ешь фастфуд, я ем салат, на не о чем разговаривать». Подобные самовозвеличивающие сравнения начали высмеивать в твиттах.
«Ты ходишь на свидания ради брака, я хожу на свидания ради контента в твиттере. Мы не одинаковые», — пример твита из 2019 года от @noturwaifu69.
На два года о формате все забыли, а в 2021 году он внезапно вернулся. Особенно часто мем использовали в Twitter, в обсуждениях портала Reddit и в видео TikTok. На этот раз звездой картинок стал актер Джанкарло Эспозито, сыгравший роль Густаво Фринга в популярном сериале «Во все тяжкие». Пользователи Twitter взяли кадры из промо к шоу, добавили абсурдные надписи — и оставшееся уже история. Также по сети ходят мемы с Джокером или актером Мадсом Миккельсеном.
Пользователи интернета также пишут свои версии мема. Чем абсурдней причина для гордости, тем лучше. Можно также написать, что вы лучше всех просто так — никто не запретит.