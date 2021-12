Мем We Are Not The Same появился в 2019 году в Twitter, но стал широко популярен только в конце 2021 года. На русский язык фразу переводят как «Мы разные», «Мы не одинаковые», «Мы на разных уровнях». Вырос мем из серьезных постов о саморазвитии. На Facebook в группах о мотивации и успехе часто публиковали картинки с подписями в стиле «ты ешь фастфуд, я ем салат, на не о чем разговаривать». Подобные самовозвеличивающие сравнения начали высмеивать в твиттах.