Мем We Are Not The Same появился в 2019 году в Twitter, но стал широко популярен только в конце 2021 года. На русский язык фразу переводят как «Мы разные», «Мы не одинаковые», «Мы на разных уровнях». Вырос мем из серьезных постов о саморазвитии. На Facebook в группах о мотивации и успехе часто публиковали картинки с подписями в стиле «ты ешь фастфуд, я ем салат, на не о чем разговаривать». Подобные самовозвеличивающие сравнения начали высмеивать в твиттах.

1/8 Картинки с подписью We Are Not The Same появились в 2019 году в Twitter. Широко популярен мем стал только в конце 2021 года. Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 На два года о формате все забыли, а в 2021 году он внезапно вернулся. Фото: Twitter 3/8 Особенно часто мем использовали в Twitter, в обсуждениях портала Reddit и в видео TikTok. Фото: Twitter 4/8 На этот раз звездой картинок стал актер Джанкарло Эспозито, сыгравший роль Густаво Фринга в популярном сериале «Во все тяжкие». Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Пользователи Twitter взяли кадры из промо к шоу, добавили абсурдные надписи — и оставшееся уже история. Фото: Twitter 6/8 Чем абсурдней подпись, тем лучше! Фото: Twitter 7/8 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8

«Ты ходишь на свидания ради брака, я хожу на свидания ради контента в твиттере. Мы не одинаковые», — пример твита из 2019 года от @noturwaifu69.

На два года о формате все забыли, а в 2021 году он внезапно вернулся. Особенно часто мем использовали в Twitter, в обсуждениях портала Reddit и в видео TikTok. На этот раз звездой картинок стал актер Джанкарло Эспозито, сыгравший роль Густаво Фринга в популярном сериале «Во все тяжкие». Пользователи Twitter взяли кадры из промо к шоу, добавили абсурдные надписи — и оставшееся уже история. Также по сети ходят мемы с Джокером или актером Мадсом Миккельсеном.