14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина — католический праздник, посвященный любви. Так, в день всех влюбленных повсюду только и слышно, что о вторых половинках, романтических историях и тайных признаниях. Почти каждая современная женщина 14 февраля, ждет от любимого подарок и сама, скорее всего, готовит для него милый сюрприз.

Очень важно любить себя. И 14 февраля, и в любой другой день!

Количество любви и романтики в этот день просто зашкаливает. Весь мир засветился красными сердцами. Это прекрасно, но отвратительно.

А вот если мужчина забыл про 14 февраля, то прощение будет не так просто заслужить. Хорошо, что впереди 8 марта.

Однако далеко не все проводят этот день в окружении любимых — кому-то приходится встречать самую романтичную дату в году в одиночестве. Но в России все равно считают, что 14 февраля — это не причина для грусти, а скорее еще один повод хорошо посмеяться. "Рамблер" собрал лучшие мемы про 14 февраля и самые оригинальные валентинки.