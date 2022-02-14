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52 минуты назад

День святого Валентина: самые смешные мемы для тех, кого тошнит от сердечек

Диана Товсепова

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина — католический праздник, посвященный любви. Так, в день всех влюбленных повсюду только и слышно, что о вторых половинках, романтических историях и тайных признаниях. Почти каждая современная женщина 14 февраля, ждет от любимого подарок и сама, скорее всего, готовит для него милый сюрприз.

1/9 А вот если мужчина забыл про 14 февраля, то прощение будет не так просто заслужить. Хорошо, что впереди 8 марта.
Фото: Соцсети
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2/9 Валентинка от Шредингера.
Фото: vk.com/obrazovach
3/9 Кто-то придумал коварный план.
Фото: Соцсети
4/9 Количество любви и романтики в этот день просто зашкаливает. Весь мир засветился красными сердцами. Это прекрасно, но отвратительно.
Фото: Соцсети
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5/9 Воссоединение Джей Ло с Беном Аффлеком спустя 20 лет после разрыва растопило даже самые черствые сердца!
Фото: Соцсети
6/9 Не забывайте о себе!
Фото: Соцсети
7/9 В 2022 году сеанс психотерапии уже не кажется странным подарком.
Фото: Соцсети
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8/9 Главное — красивые слова.
Фото: Соцсети
9/9 Очень важно любить себя. И 14 февраля, и в любой другой день!
Фото: Соцсети

Однако далеко не все проводят этот день в окружении любимых — кому-то приходится встречать самую романтичную дату в году в одиночестве. Но в России все равно считают, что 14 февраля — это не причина для грусти, а скорее еще один повод хорошо посмеяться. "Рамблер" собрал лучшие мемы про 14 февраля и самые оригинальные валентинки.

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