Самая лучшая порода кошек

Однозначно ответить на вопрос о том, какая порода кошек является лучшей, невозможно. Все они прекрасны по-разному, а их ценность зависит от ваших потребностей. Кому-то подойдут активные кошки, кто-то хочет себе компаньона, а некоторые люди заводят кошек ради того, чтобы дома был кто-то еще, помимо них. В материале “Рамблера” о том, какие породы кошек считаются лучшими, по мнению экспертов и исследователей.

Американская короткошерстная кошка

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Эти кошки достаточно сдержаны и активны, так как любят охотиться на насекомых. У них покладистый характер, поэтому хозяин может не переживать о том, что животное будет противиться каким-либо процедурам и манипуляциям. Они редко мяукают и мурлычат — чаще общаются с хозяином с помощью мимики. У этих кошек есть еще один плюс — их можно оставлять в одиночестве на целый день, и при этом они не будут скучать по хозяину. Однако надолго их лучше не покидать.

Бирманская кошка

У этих кошек спокойный характер, который часто называют “золотой серединой”. Они могут быть активными, если с ними играют, а могут спокойно лежать рядом со своим хозяином. Кошки хорошо ладят с другими питомцами, в том числе и собаками, а также хорошо чувствуют себя рядом с детьми. Они очень тяжело переносят одиночество и отсутствие внимания, поэтому порода не подойдет тем, кто любит активности за пределами квартиры.

Британская кошка

У них спокойный характер и крепкое здоровье, что делает их идеальными животными для содержания в квартире. Они выносливы, сильны и неприхотливы в еде, поэтому они могут спокойно жить, питаясь сухим кормом. К хозяину они относятся с уважением и любовью, но редко проявляют чувства. Эта порода плохо реагирует на незнакомцев, поэтому, если вы любите водить гостей, будьте готовы к тому, что кошка не будет им рада.

Бурма

Эту кошку нужно заводить тем, кто не смог завести собаку из-за частых необходимых прогулок с ней. Они очень преданы хозяину, и готовы ходить за ним везде. Если вы планируете отправлять в путешествие с кошкой, она с радостью поедет с вами, но вот оставлять ее в одиночестве на долгое время нельзя. Они очень привязаны к своему хозяину и плохо переносят разлуку. Со всеми членами семьи они ладят хорошо, в том числе с детьми и другими питомцами, если они не настроены враждебно.

Экзотическая кошка

Эта порода предпочитает сидеть на коленях у хозяина или лежать на своем месте вместо того, чтобы играть и активничать. Эта порода не подойдет семьям с детьми, так как больше любит спокойное времяпрепровождение. Также кошку лучше не оставлять одну надолго. Она спокойно перенесет один день без хозяина, а вот несколько дней уже могут сильно повлиять на ее состояние.

Мейн-кун

Эти большие коты известны своей нетипичной внешностью и гигантскими размерами, поэтому не подойдут людям, которые живут в маленьких квартирах. Они любят контактировать с людьми, но излишнего внимания не требуют. Для них даже подойдет одна игрушка, так как они не особо активные. Из любимых развлечений — смотреть в окно.

Персидская кошка

Абсолютно неприхотливая в уходе порода любит лежать на любых мягких поверхностях и редко контактирует со своим хозяином. Они не любят активно проводить время, поэтому подойдут для небольших пространств. Бегают медленно, прыгают невысоко — абсолютно домашняя кошка.

Абиссинская кошка