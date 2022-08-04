Россияне снова полюбили советские "панельки"

Художник из России Александр Доброкотов решил посмотреть, как нейросеть интерпретирует фотографии обычного панельного дома, построенного еще во времена СССР. С помощью специальной программы, которая работает с помощью нейросети он посмотрел, как советский панельный дом будет выглядеть в стилях разных художников и в разных ситуациях. Фотографиями он поделился в своем Telegram-канале.
В галерее "Рамблера", где была собрана задумка художника, можно увидеть различные образы панельных домов. Например, строение в стиле киберпанка, легко, а также то, как дом могли нарисовать Айвазовский, Босх и другие художники разных эпох.
Комментаторы положительно отреагировали на работы, которые получились у нейросети:
"Здесь все выглядит потрясающе", "Это восхитительно!", "Это офигенно", "Просто фантастика, в некоторых домах хочется поселиться", "Все это такой восторг, с ума сойти, невозможно поверить", "Потрясающе", “Все вкупе великолепно! В некоторых даже пожить захотелось, а в некоторых побывать”, “Так мило выглядит”, — отреагировали пользователи.