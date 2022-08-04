Россияне снова полюбили советские "панельки"

Художник из России Александр Доброкотов решил посмотреть, как нейросеть интерпретирует фотографии обычного панельного дома, построенного еще во времена СССР. С помощью специальной программы, которая работает с помощью нейросети он посмотрел, как советский панельный дом будет выглядеть в стилях разных художников и в разных ситуациях. Фотографиями он поделился в своем Telegram-канале.