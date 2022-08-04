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1 час назад

Россияне снова полюбили советские "панельки"

Рамблер

Художник из России Александр Доброкотов решил посмотреть, как нейросеть интерпретирует фотографии обычного панельного дома, построенного еще во времена СССР. С помощью специальной программы, которая работает с помощью нейросети он посмотрел, как советский панельный дом будет выглядеть в стилях разных художников и в разных ситуациях. Фотографиями он поделился в своем Telegram-канале.

1/35 Шишкин
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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2/35 Готика
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
3/35 Римская мозаика
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
4/35 Ковер
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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5/35 Рококо
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
6/35 X-ray
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
7/35 Микеланджело
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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8/35 От лучших шоколатье
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
9/35 Вафельная панелька
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
10/35 Муха
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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11/35 Гог
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
12/35 Пиксель-арт
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
13/35 Эдвард Хоппер
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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14/35 Босх
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
15/35 MadMax
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
16/35 Айвазовский
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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17/35 Божественная
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
18/35 Лаури Липтон
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
19/35 Яцек Йерка
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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20/35 Киберпанк
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
21/35 Ад
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
22/35 Гигер
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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23/35 Тетрис
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
24/35 Японская
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
25/35 Вавилон
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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26/35 Верещагин
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
27/35 Почтовая марка
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
28/35 Лиза Франк
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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29/35 Манускрипт Войнича
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
30/35 Миядзаки
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
31/35 Стимпанк
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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32/35 Лего
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
33/35 Дешевая игрушка
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
34/35 Синтвейв
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram
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35/35 Панелька по программе реновации/Эленийского периода
Фото: Ai molodca (Alexander Dobrokotov) / Telegram

В галерее "Рамблера", где была собрана задумка художника, можно увидеть различные образы панельных домов. Например, строение в стиле киберпанка, легко, а также то, как дом могли нарисовать Айвазовский, Босх и другие художники разных эпох.

Комментаторы положительно отреагировали на работы, которые получились у нейросети:

"Здесь все выглядит потрясающе", "Это восхитительно!", "Это офигенно", "Просто фантастика, в некоторых домах хочется поселиться", "Все это такой восторг, с ума сойти, невозможно поверить", "Потрясающе", “Все вкупе великолепно! В некоторых даже пожить захотелось, а в некоторых побывать”, “Так мило выглядит”, — отреагировали пользователи.

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