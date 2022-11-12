Самые смешные длинные собаки, позирующие лучше людей

В суете холодных будней, тем более когда в мире столько тревожных новостей, все мы ищем тепла и иногда лучший источник этого — наши питомцы. Песик, который ждет нас у входа, или кот, который греет нам живот — порой все, что нужно после тяжелого дня.
Точно также, именно домашние животные, могут вмиг поднять нам настроение или заставить искренне смеяться. Поэтому в соцсетях особой популярностью пользуются фото с животными, которые застыли в смешной позе или делают что-то невероятно смешное и "человеческое".
Самые веселые фотографии "длинных" собачек смотрите в подборке "Рамблера".