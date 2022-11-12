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51 минуту назад

Самые смешные длинные собаки, позирующие лучше людей

Диана Товсепова

В суете холодных будней, тем более когда в мире столько тревожных новостей, все мы ищем тепла и иногда лучший источник этого — наши питомцы. Песик, который ждет нас у входа, или кот, который греет нам живот — порой все, что нужно после тяжелого дня.

1/16 Когда у тебя длинная шея, почему бы не воспользоваться этим.
Фото: Соцсети
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2/16 "Сфотографируй, как-будто я сплю"
Фото: Соцсети
3/16 Собачий тост!
Фото: Соцсети
4/16 Если бы Каспер был песиком...
Фото: Соцсети
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5/16 Только взгляните на это довольное белое облако, парящее над травой...
Фото: Соцсети
6/16 Когда за окном холодает, главное — найти красивый свитер.
Фото: Соцсети
7/16 Фотосессии в грудах желтых листьев популярны не только у людей.
Фото: Соцсети
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8/16 Палка — все, что надо для счастья.
Фото: Соцсети
9/16 Песик или олень?
Фото: Соцсети
10/16 Ушанка и расписной платок оказались в тренде и в мире животных.
Фото: Соцсети
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11/16 "Вы отдыхайте, а я на работу!"
Фото: Соцсети
12/16 Когда хочется просто полежать и вскинуть лапки к небу.
Фото: Соцсети
13/16 "Ну что? Подходит мне?"
Фото: Соцсети
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14/16 А разве вешалки не для этого?
Фото: Соцсети
15/16 Вот где настоящая леди!
Фото: Соцсети
16/16 Когда ты сам как плед, легко согреться, просто свернувшись в клубочек.
Фото: Соцсети

Точно также, именно домашние животные, могут вмиг поднять нам настроение или заставить искренне смеяться. Поэтому в соцсетях особой популярностью пользуются фото с животными, которые застыли в смешной позе или делают что-то невероятно смешное и "человеческое".

Самые веселые фотографии "длинных" собачек смотрите в подборке "Рамблера".

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