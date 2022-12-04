Долгопяты — небольшие зверьки, которые обитают в тропических лесах и похожи на обезьян. Они внесены в Красную книгу из-за того, что их среда обитания регулярно разрушается. Во-первых, некоторые люди до сих пор питаются их мясом. Во-вторых, их пытаются заводить в качестве домашних животных, но в неволе зверьки быстро погибают.

1/7 Долгопяты — небольшие зверьки, которые обитают в тропических лесах и похожи на обезьян. Они внесены в Красную книгу из-за того, что их среда обитания регулярно разрушается. Фото: PxHere Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Во-первых, некоторые люди до сих пор питаются их мясом. Во-вторых, их пытаются заводить в качестве домашних животных, но в неволе зверьки быстро погибают. Фото: PxHere 3/7 Долгопят относят к приматам, но у них есть одно существенное отличие в виде огромных желтых глаз. Их размер почти такой же, как и у мозга долгопятов. Фото: Wikipedia.org 4/7 У них есть еще одна особенность — их глаза светятся в темноте. Они нужны им для того, чтобы охотиться в темное время суток, также у долгопятов очень чувствительный зрачок. Фото: Wikipedia.org Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Животные живут преимущественно в кронах деревьев и начинают проявлять активность ночью. Фото: PxHere 6/7 Они хорошо лазают по веткам и могут перепрыгивать с одного дерева на другое, по земле почти не передвигаются. В дикой природе долготы живут по одиночке и охраняют свою территорию. Фото: Wikipedia.org 7/7 Они относятся к единственным приматам, которые питаются исключительно животной пищей. В рацион долгопятов входят насекомые, небольшие позвоночные животные и яйца птиц, которые они воруют из гнезд. Фото: Wikipedia.org

Долгопят относят к приматам, но у них есть одно существенное отличие в виде огромных желтых глаз. Их размер почти такой же, как и у мозга долгопятов. У них есть еще одна особенность — их глаза светятся в темноте. Они нужны им для того, чтобы охотиться в темное время суток, также у долгопятов очень чувствительный зрачок.

Животные живут преимущественно в кронах деревьев и начинают проявлять активность ночью. Они хорошо лазают по веткам и могут перепрыгивать с одного дерева на другое, по земле почти не передвигаются. В дикой природе долготы живут по одиночке и охраняют свою территорию. Самку и самца можно встретить только в декабре или январе в полнолуние — тогда у них начинается брачный период.