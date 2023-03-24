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24 минуты назад

Лучшие мемы недели: что смешит россиян в соцсетях

Диана Товсепова

В 2023 году сложно представить свою жизнь без соцсетей. В жизни каждого из нас они занимают особое место: кто-то списывается с родственниками, кто-то наблюдает за жизнью одноклассников или блогеров, кто-то узнает новости обо всем, а другие просто листают свои ленты, чтобы расслабиться или посмеяться.

1/10 Чебурашка уже не тот.
Фото: Соцсети
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2/10 Когда в Питер пришла весна...
Фото: Соцсети
3/10 
4/10 Все мы находимся где-то между.
Фото: Соцсети
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5/10 Даже у той-терьера есть шуба.
Фото: Соцсети
6/10 Главное, что есть кому понести вашу лень на себе..
Фото: Соцсети
7/10 
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8/10 Контент, как главное развлечение перед сном.
Фото: Соцсети
9/10 Приметы становятся для русского человека частью национальной идентичности.
Фото: Соцсети
10/10 Философские вопросы тревожат каждого...
Фото: Соцсети

Иногда, эти 10 минут по утрам, когда можно спокойно посмотреть смешные картинки и почитать популярные мемы, заряжают нас на весь день.

Самые популярные мемы недели, которые точно заставят вас смеяться

"Рамблер" собрал самые веселые и злободневные мемы недели, над которыми смеются россияне в соцсетях.

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