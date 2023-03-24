Лучшие мемы недели: что смешит россиян в соцсетях

В 2023 году сложно представить свою жизнь без соцсетей. В жизни каждого из нас они занимают особое место: кто-то списывается с родственниками, кто-то наблюдает за жизнью одноклассников или блогеров, кто-то узнает новости обо всем, а другие просто листают свои ленты, чтобы расслабиться или посмеяться.