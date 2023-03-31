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48 минут назад

Мемы недели: самые популярные шутки российских соцсетей

Диана Товсепова

Пятница - самое время, чтобы расслабиться. После тяжелой трудовой недели отложите все свои дела и дайте себе возможность "отключиться" от бытовых проблем. Идеальный инструмент для этого — смешные картинки.

1/9 Вывеска о строительстве психдиспансера может довести до реальных проблем с психикой...
Фото: Соцсети
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2/9 Новые времена, новые риелторы.
Фото: Соцсети
3/9 Уважайте личные границы!
Фото: Соцсети
4/9 С приходом весны даже покупка новых кроссовок может серьезно поднять настроение.
Фото: Соцсети
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5/9 Весь мир — симуляция.
Фото: Соцсети
6/9 Стикеры — самый удобный способ выразить самую сложную мысль или эмоцию одним кликом. Осталось только найти подходящий.
Фото: Соцсети
7/9 Главное — это, чтобы образ соответствовал внутреннему миру.
Фото: Соцсети
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8/9 Четко формулируйте желания, прежде чем отправлять запрос во вселенную.
Фото: Соцсети
9/9 Годы неумолимо частя вперед, меняя нас изнутри.
Фото: Соцсети

Самые популярные мемы недели, которые точно заставят вас смеяться

Согласитесь, по-настоящему веселый мем может реально поднять настроение. Лучшие мемы недели — в подборке "Рамблера".

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