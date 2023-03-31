Пятница - самое время, чтобы расслабиться. После тяжелой трудовой недели отложите все свои дела и дайте себе возможность "отключиться" от бытовых проблем. Идеальный инструмент для этого — смешные картинки.
1/9 Вывеска о строительстве психдиспансера может довести до реальных проблем с психикой...
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2/9 Новые времена, новые риелторы. 3/9 Уважайте личные границы! 4/9 С приходом весны даже покупка новых кроссовок может серьезно поднять настроение.
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5/9 Весь мир — симуляция. 6/9 Стикеры — самый удобный способ выразить самую сложную мысль или эмоцию одним кликом. Осталось только найти подходящий. 7/9 Главное — это, чтобы образ соответствовал внутреннему миру.
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8/9 Четко формулируйте желания, прежде чем отправлять запрос во вселенную. 9/9 Годы неумолимо частя вперед, меняя нас изнутри.
Согласитесь, по-настоящему веселый мем может реально поднять настроение. Лучшие мемы недели — в подборке "Рамблера".