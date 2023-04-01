Первого апреля весь мир отмечает "День дурака". В этот день всем разрешено смеяться, шутить друг над другом и устраивать хитрые розыгрыши.
Вот, как можно пошутить над близкими первого апреля:
- Добавьте пищевой краситель в молоко
- Замените стакан сока стаканом желе
- Измените язык компьютера по умолчанию
- Измените экранную заставку на сообщение об ошибке, например, на синий экран с надписью, что устройство взломано
- Смените обои смартфона на фотографию треснувшего стекла
- Переверните экран компьютера вверх дном
- Увеличьте или уменьшите чувствительность мыши до упора
- Переведите все часы вперед
- Расселите по дому пластиковых жуков и пауков
- Отправьте конверт с шуткой или конфетти
Если продумывать розыгрыш вам не хочется, просто отправьте другу хороший первоапрельский мем. Самые популярные мемы на "День дурака" - в подборке "Рамблера".