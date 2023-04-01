Первого апреля весь мир отмечает "День дурака". В этот день всем разрешено смеяться, шутить друг над другом и устраивать хитрые розыгрыши.

1/10 Помните, что первого апреля, шутят все! Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Есть люди, которые шутят на самом официальном уровне. Фото: Соцсети 3/10 Что-то пошло не так... Фото: Соцсети 4/10 Не забывайте о законах! Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Черный юмор - тоже юмор. Фото: Соцсети 6/10 Когда нет сил на розыгрыши... Фото: Соцсети 7/10 Мемы с котами популярны всегда. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 А вы задумывались об этом? Фото: Соцсети 9/10 День какого-то меха... Фото: Соцсети 10/10 Кому-то грустно даже в этот день... Фото: Соцсети

Вот, как можно пошутить над близкими первого апреля:

Добавьте пищевой краситель в молоко

Замените стакан сока стаканом желе

Измените язык компьютера по умолчанию

Измените экранную заставку на сообщение об ошибке, например, на синий экран с надписью, что устройство взломано

Смените обои смартфона на фотографию треснувшего стекла

Переверните экран компьютера вверх дном

Увеличьте или уменьшите чувствительность мыши до упора

Переведите все часы вперед

Расселите по дому пластиковых жуков и пауков

Отправьте конверт с шуткой или конфетти