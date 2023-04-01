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57 минут назад

Самые смешные мемы на первое апреля

Диана Товсепова

Первого апреля весь мир отмечает "День дурака". В этот день всем разрешено смеяться, шутить друг над другом и устраивать хитрые розыгрыши.

1/10 Помните, что первого апреля, шутят все!
Фото: Соцсети
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2/10 Есть люди, которые шутят на самом официальном уровне.
Фото: Соцсети
3/10 Что-то пошло не так...
Фото: Соцсети
4/10 Не забывайте о законах!
Фото: Соцсети
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5/10 Черный юмор - тоже юмор.
Фото: Соцсети
6/10 Когда нет сил на розыгрыши...
Фото: Соцсети
7/10 Мемы с котами популярны всегда.
Фото: Соцсети
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8/10 А вы задумывались об этом?
Фото: Соцсети
9/10 День какого-то меха...
Фото: Соцсети
10/10 Кому-то грустно даже в этот день...
Фото: Соцсети

Вот, как можно пошутить над близкими первого апреля:

  • Добавьте пищевой краситель в молоко
  • Замените стакан сока стаканом желе
  • Измените язык компьютера по умолчанию
  • Измените экранную заставку на сообщение об ошибке, например, на синий экран с надписью, что устройство взломано
  • Смените обои смартфона на фотографию треснувшего стекла
  • Переверните экран компьютера вверх дном
  • Увеличьте или уменьшите чувствительность мыши до упора
  • Переведите все часы вперед
  • Расселите по дому пластиковых жуков и пауков
  • Отправьте конверт с шуткой или конфетти

Если продумывать розыгрыш вам не хочется, просто отправьте другу хороший первоапрельский мем. Самые популярные мемы на "День дурака" - в подборке "Рамблера".

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