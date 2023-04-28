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55 минут назад

Самые смешные мемы недели в российских соцсетях

Мира Маркина

Активно врываемся в майские праздники: впереди три выходных, а, значит, у каждого есть возможность хоть немного выдохнуть и расслабиться. Одни планируют выбраться с семьей на природу, другие улетают на несколько дней за границу, чтобы вырваться из ежедневной рутины, третьи мечтают просто проваляться все эти дни на диване за просмотром любимого сериала.

1/10 Каждый, как говорится, развлекается по-своему...
Фото: Соцсети
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2/10 Морские котики бесподобны, даже если они щенки.
Фото: Соцсети
3/10 Ну все мы, все мы...
Фото: Соцсети
4/10 Это из разряда тех обещаний, которые никогда не исполняются.
Фото: Соцсети
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5/10 Официально: сезон шашлыков объявляется открытым.
Фото: Соцсети
6/10 У каждого из нас в старых фотоальбомах хранится по такому снимку.
Фото: Соцсети
7/10 Жаль Игната, но нам бы с ним тоже не хотелось встретиться в открытых водах.
Фото: Соцсети
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8/10 Когда Вселенная поняла слишком буквально...
Фото: Соцсети
9/10 И, правда, гадалка какая-то неправильная!
Фото: Соцсети
10/10 Неловко, конечно, вышло. Мы бы тут же заказ отменили, чтобы в глаза таксисту не смотреть.
Фото: Соцсети

Сейчас самое время отложить рабочие ноутбуки, выкинуть из головы (хотя бы на время) якобы неотложные задачи и посвятить пятничный вечер себе и общению с друзьями и близкими. Но перед этим предлагаем вам зарядиться хорошим настроением — собрали лучшие мемы недели в материале «Рамблера».

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