Самые смешные мемы недели в российских соцсетях

Активно врываемся в майские праздники: впереди три выходных, а, значит, у каждого есть возможность хоть немного выдохнуть и расслабиться. Одни планируют выбраться с семьей на природу, другие улетают на несколько дней за границу, чтобы вырваться из ежедневной рутины, третьи мечтают просто проваляться все эти дни на диване за просмотром любимого сериала.