Самые смешные мемы недели в российских соцсетях

Активно врываемся в майские праздники: впереди три выходных, а, значит, у каждого есть возможность хоть немного выдохнуть и расслабиться. Одни планируют выбраться с семьей на природу, другие улетают на несколько дней за границу, чтобы вырваться из ежедневной рутины, третьи мечтают просто проваляться все эти дни на диване за просмотром любимого сериала.
Сейчас самое время отложить рабочие ноутбуки, выкинуть из головы (хотя бы на время) якобы неотложные задачи и посвятить пятничный вечер себе и общению с друзьями и близкими. Но перед этим предлагаем вам зарядиться хорошим настроением — собрали лучшие мемы недели в материале «Рамблера».