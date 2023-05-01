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Самые популярные шутки в соцсетях про Первомай

Международный день трудящихся отмечается во многих странах мира, включая Россию.

Первоначально 1 мая был установлен как день борьбы за восьмичасовой рабочий день, однако в нашей стране праздник давно ассоциируется с отдыхом.

Лучшие мемы недели в российских соцсетях

Многие весь год ждут первого мая, чтобы отправиться на традиционные шашлыки, сходить на прогулку по городу или просто провести время с родными. У праздника в России есть свои национальные особенности. "Рамблер" собрал самые смешные мемы о них.

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