Первоначально 1 мая был установлен как день борьбы за восьмичасовой рабочий день, однако в нашей стране праздник давно ассоциируется с отдыхом.

Многие весь год ждут первого мая, чтобы отправиться на традиционные шашлыки, сходить на прогулку по городу или просто провести время с родными. У праздника в России есть свои национальные особенности. "Рамблер" собрал самые смешные мемы о них.