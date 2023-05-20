Как выглядит самая старая собака в мире
Пес Боби из Португалии – самая старая в мире собака. Накануне ему исполнился 31 год. Об этом сообщает Daily.afisha.ru.
Боби включили в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года. Он может считаться настоящим долгожителем, ведь обычно собаки породы португальская сторожевая живут около 12–14 лет.
По словам владельца пса Леонела Кошты, Боби всю жизнь прожил в тихой спокойной среде вдали от городов. Сейчас, в силу своего возраста пес предпочитает много отдыхать. Боби плохо видит и испытывает трудности с ходьбой. Обычно он спит в кровати после приема пищи, а в холодные дни перебирается поближе к огню.
В деревне Конкейруш, где пес прожил свою жизнь, собираются устроить настоящую вечеринку по случаю дня рождения Боби. На праздник должны собраться более 100 человек, некоторые из них прилетят из за рубежа.
Как выглядит самый старый в мире пес – в галерее «Рамблера»