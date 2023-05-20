Как выглядит самая старая собака в мире

Пес Боби из Португалии – самая старая в мире собака. Накануне ему исполнился 31 год. Об этом сообщает Daily.afisha.ru.

Боби включили в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года. Он может считаться настоящим долгожителем, ведь обычно собаки породы португальская сторожевая живут около 12–14 лет.

По словам владельца пса Леонела Кошты, Боби всю жизнь прожил в тихой спокойной среде вдали от городов. Сейчас, в силу своего возраста пес предпочитает много отдыхать. Боби плохо видит и испытывает трудности с ходьбой. Обычно он спит в кровати после приема пищи, а в холодные дни перебирается поближе к огню.

В деревне Конкейруш, где пес прожил свою жизнь, собираются устроить настоящую вечеринку по случаю дня рождения Боби. На праздник должны собраться более 100 человек, некоторые из них прилетят из за рубежа.