Мем с аллигатором вышел из-под контроля и захватил интернет

В соцсетях завирусилось странные фотографии, на которых мужчина спокойно ест пиццу в компании аллигаторов, кормит их, а затем устраивает с ними настоящую драку.

Серия изображений, опубликованных в Твиттере пользователем @YallLuvCris 30 сентября 2023 года, набрала более 16 миллионов просмотров и более 160 тысяч лайков.

Конечно, снимки вызвали бурную дискуссию пользователей. Кто-то был восхищен фотографиями, а кто-то решил, что это не могло происходить в реальности.

Только через некоторое время выяснилось, что фото были созданы искусственным интеллектом.

Пользователи Reddit даже нашли улики, разоблачающие мем. Обратите внимание, что мужчина и коробка для пиццы сухие, несмотря на то, что находятся в воде. Более того, кажется, что мужчина даже стоит на воде.