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Мем с аллигатором вышел из-под контроля и захватил интернет

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В соцсетях завирусилось странные фотографии, на которых мужчина спокойно ест пиццу в компании аллигаторов, кормит их, а затем устраивает с ними настоящую драку. Серия изображений набрала более 16 миллионов просмотров и вызвала бурную дискуссию пользователей. Только через некоторое время выяснилось, что фото были созданы искусственным интеллектом. Однако пользователям так полюбилась идея автора, что они решили сделать свою версию мема. 
© Соцсети
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Вот, например, как выглядела бы свадьба здоровяка и аллигатора. Ну а почему бы нет, если он прекрасно ладит с ними! 
© Соцсети
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Если бы это трио появилось на красной дорожке знаменитого бала Met Gala. 
© Соцсети
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А так выглядела бы игра по такому веселому сюжету. Здесь есть все: темнокожий здоровяк, аллигаторы и пицца пепперони. 
© Соцсети

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Высокие отношения! 
© Соцсети
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Почему бы не стать частью искусства. 
© Соцсети
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Или создать романтичную картинку в закатных лучах. 
© Соцсети
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Когда фантазия не имеет границ. 
© Соцсети

    В соцсетях завирусилось странные фотографии, на которых мужчина спокойно ест пиццу в компании аллигаторов, кормит их, а затем устраивает с ними настоящую драку.

    Серия изображений, опубликованных в Твиттере пользователем @YallLuvCris 30 сентября 2023 года, набрала более 16 миллионов просмотров и более 160 тысяч лайков.

    Конечно, снимки вызвали бурную дискуссию пользователей. Кто-то был восхищен фотографиями, а кто-то решил, что это не могло происходить в реальности.

    Только через некоторое время выяснилось, что фото были созданы искусственным интеллектом.

    Пользователи Reddit даже нашли улики, разоблачающие мем. Обратите внимание, что мужчина и коробка для пиццы сухие, несмотря на то, что находятся в воде. Более того, кажется, что мужчина даже стоит на воде.

    Автор знаменитого мема повторил фото через семь лет

    Однако картинки стали настолько популярными, что пользователи решили окончательно дать волю фантазии и сделали свои версии истории. "Рамблер" покажет самые веселые из них.

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