Пять пар животных, которых люди не различают между собой

На нашей планете живёт немало самых разных животных.

Некоторые из них имеют очень схожий внешний вид, причём настолько, что их начинают путать.

Ягуар и леопард

Ягуара можно встретить в Северной и Южной Америке, а леопарда - в Азии, Африке, России. При этом последний гораздо меньше льва и тигра.

По сравнению с леопардом у ягуара короткий хвост, большая округлая голова (а не угловатая, как у леопарда).gr

Лама и альпака

Этих животных вы можете встретить в Южной Америке, но чаще всего - в Перу. На ламах перевозят различные грузы, а альпак используют для получения шерсти. Также у ламы уши и морда гораздо длиннее и в целом у неё намного меньше шерсти, чем у альпак.

Крокодил и аллигатор

Крокодилы обладают острой мордой с V-образной формой, а когда они смыкают челюсть, то можно заметить их клыки. Кроме того, у них есть соляные железы. Морда аллигаторов имеет U-образную форму, сами по себе они меньше, чем крокодилы. Также при смыкании челюсти у аллигаторов клыки не видны.

Африканский и индийский слоны

У африканского слона большие и слегка закруглённые уши, вогнутая спина. И самка, и самец имеют мощные бивни. Что касается индийского слона, то он немного меньше африканского, у него ровная или выпуклая спина, меньше уши, у самок бивней вообще нет, а у самцов они короткие.

Морские лев и котик