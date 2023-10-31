$93.24+0.0398.62+0.27

Пять пар животных, которых люди не различают между собой

Slide 1 of 13
Ягуар
1/10
Ягуар 
© Ferra.ru
Леопард
2/10
Леопард 
© Ferra.ru
Лама
3/10
Лама 
© Ferra.ru
Альпаки
4/10
Альпаки 
© Ferra.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Крокодил
5/10
Крокодил 
© Ferra.ru
Аллигатор
6/10
Аллигатор 
© Ferra.ru
Африканский слон
7/10
Африканский слон 
© Ferra.ru
Индийский слон
8/10
Индийский слон 
© Ferra.ru
Морской лев
9/10
Морской лев 
© Ferra.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Котик
10/10
Котик 
© Ferra.ru

    На нашей планете живёт немало самых разных животных.

    Некоторые из них имеют очень схожий внешний вид, причём настолько, что их начинают путать.

    Ягуар и леопард

    Ягуара можно встретить в Северной и Южной Америке, а леопарда - в Азии, Африке, России. При этом последний гораздо меньше льва и тигра.

    По сравнению с леопардом у ягуара короткий хвост, большая округлая голова (а не угловатая, как у леопарда).gr

    Лама и альпака

    Этих животных вы можете встретить в Южной Америке, но чаще всего - в Перу. На ламах перевозят различные грузы, а альпак используют для получения шерсти. Также у ламы уши и морда гораздо длиннее и в целом у неё намного меньше шерсти, чем у альпак.

    Крокодил и аллигатор

    Крокодилы обладают острой мордой с V-образной формой, а когда они смыкают челюсть, то можно заметить их клыки. Кроме того, у них есть соляные железы. Морда аллигаторов имеет U-образную форму, сами по себе они меньше, чем крокодилы. Также при смыкании челюсти у аллигаторов клыки не видны.

    Африканский и индийский слоны

    У африканского слона большие и слегка закруглённые уши, вогнутая спина. И самка, и самец имеют мощные бивни. Что касается индийского слона, то он немного меньше африканского, у него ровная или выпуклая спина, меньше уши, у самок бивней вообще нет, а у самцов они короткие.

    Морские лев и котик

    Морской котик гораздо меньше по размеру, чем морской лев; у него также довольно стройное тело и лапы меньше. Морских котиков можно встретить в Ледовитом океане, Антарктиде, морских львов - в Тихом океане.

    Ferra.ru: главные новости