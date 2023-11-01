Самые смешные мемы про лис

1 ноября в мире отмечается День лисы. Некоторые виды этого животного находятся под угрозой исчезновения, например, островная серая лисица, сечурская лисица и лиса Дарвина.

Если раньше лисы были героями только сказок и изображались хитрыми персонажами, то сегодня животное стало еще и героем многочисленных мемов. Чаще всего в интернете можно встретить смешные картинки с упоротым лисом и тибетской лисицей.