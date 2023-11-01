Самые смешные мемы про лис
1 ноября в мире отмечается День лисы. Некоторые виды этого животного находятся под угрозой исчезновения, например, островная серая лисица, сечурская лисица и лиса Дарвина.
Вот, еще несколько интересных фактов о лисах:
- У лис отличное зрение. Они могут видеть так же хорошо, как и кошки. А еще они очень быстрые: лисы могут бегать со скоростью до 72 км/ч.
- Лисы моногамны: у них есть только один партнер на всю жизнь.
- Лисы, как и люди, могут распознавать голоса друг друга. Рыжие лисы могут издавать 28 различных звуков для общения.
- У лис очень хороший слух. Животные могут слышать, как под землей капаются грызуны.
Если раньше лисы были героями только сказок и изображались хитрыми персонажами, то сегодня животное стало еще и героем многочисленных мемов. Чаще всего в интернете можно встретить смешные картинки с упоротым лисом и тибетской лисицей.
Самые смешные мемы с лисами смотрите в подборке "Рамблера".
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