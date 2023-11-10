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День черепов: как выглядит самый необычный праздник Боливии

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Женщина держит череп во время празднования Натитас
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Женщина держит череп во время празднования Натитас 
© EPA/TACC
Образ Святой Смерти на кладбище во время празднования Натитас
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Образ Святой Смерти на кладбище во время празднования Натитас 
© EPA/TACC
Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения
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Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения 
© EPA/TACC
Останки двух младенцев во время празднования Натитас
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Останки двух младенцев во время празднования Натитас 
© EPA/TACC

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Женщина перед черепом своего предка во время церемонии освящения
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Женщина перед черепом своего предка во время церемонии освящения 
© EPA/TACC
Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения
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Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения 
© EPA/TACC
Подготовка человеческого черепа к церемонии Натитас
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Подготовка человеческого черепа к церемонии Натитас 
© EPA/TACC
Праздник Натитас или День черепов в Боливии
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Праздник Натитас или День черепов в Боливии 
© EPA/TACC
Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения
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Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения 
© EPA/TACC

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Женщина с черепом предка в руках получает благословление от жреца
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Женщина с черепом предка в руках получает благословление от жреца 
© EPA/TACC
Праздник Натитас или День черепов в Боливии
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Праздник Натитас или День черепов в Боливии 
© EPA/TACC
Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения
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Украшенные человеческие черепа во время церемонии освящения 
© EPA/TACC

    Ежегодно в ноябре в Боливии отмечают праздник Натитас, который иначе называется День черепов. Этот день тесно связан с обычаями и верованиями местных жителей о духах предков, уходящими своими корнями в далекое прошлое.

    Для соблюдения ритуала Натитас боливийцам необходимо принести на кладбище останки своих родственников для ритуала освящения. Черепа почивших близких, как правило, хранятся дома. По мнению жителей Боливии, кости ушедших из жизни родных являются сильными защитными талисманами. Если же не заботиться о черепах, то дух предка разозлится на потомков и вместо удачи станет приносить лишь невзгоды.

    Для обряда черепа украшают цветами, венками, бижутерией, очками и многим другим, а также подносят им алкоголь и сигары.

    Как выглядит этот необычный праздник – в галерее «Рамблера».

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