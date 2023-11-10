День черепов: как выглядит самый необычный праздник Боливии

Ежегодно в ноябре в Боливии отмечают праздник Натитас, который иначе называется День черепов. Этот день тесно связан с обычаями и верованиями местных жителей о духах предков, уходящими своими корнями в далекое прошлое.

Для соблюдения ритуала Натитас боливийцам необходимо принести на кладбище останки своих родственников для ритуала освящения. Черепа почивших близких, как правило, хранятся дома. По мнению жителей Боливии, кости ушедших из жизни родных являются сильными защитными талисманами. Если же не заботиться о черепах, то дух предка разозлится на потомков и вместо удачи станет приносить лишь невзгоды.

Для обряда черепа украшают цветами, венками, бижутерией, очками и многим другим, а также подносят им алкоголь и сигары.