Почему снежных барсов в России осталось так мало

Министерство природных ресурсов и экологии РФ объявило о первом в истории пересчете снежных барсов (по-другому — ирбисов) во всех регионах его обитания в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В учете барсов примут участие Республика Алтай, Республика Тыва, Бурятия и Красноярский край. Ученые выйдут в полевые экспедиции в феврале-марте, а обработка данных, согласно плану, закончится в апреле.

Эксперты будут искать зверей по их следам и с помощью фото- и видеоловушек, собирать биологические образцы и проводить генетические исследования. Также специалисты займутся подсчетом любимой добычи снежного барса — сибирского горного козла.

По разным оценкам, в России обитает всего 70-90 особей снежного барса, а в мире насчитывается менее 6000 особей (при этом 2000 из них живут в зоопарках). Вид находится под угрозой исчезновения и потому занесен в Красные книги России и МСОП.

Считается, что численность барсов за последние годы снизилась из-за браконьерства (охотники считают шкуру барса особенно ценной) и химикатов, которыми травили грызунов на Тибетском нагорье. Также эксперты отмечают, что снежные барсы бывают довольно скромны и плохо скрываются от охотников — животные надеются на свой защитный окрас.